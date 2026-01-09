Prima pagină » Life-Entertaiment » Bruno Mars lansează single-ul „I Just Might”, primul de pe al patrulea său album, „The Romantic”

Bruno Mars a revenit oficial în prim-planul industriei muzicale vineri, odată cu lansarea noului său single, „I Just Might”, piesă inclusă pe cel de-al patrulea său album, „The Romantic”, primul album solo al cântărețului după aproape un deceniu, care va fi lansat în februarie.
Melodia are un sound disco modern, inspirat de celebrul hit al lui Leo Sayer, „You Make Me Feel Like Dancing”, și este însoțită de un videoclip oficial. În clip, Bruno Mars apare îmbrăcat într-un costum verde, conducând o trupă formată din mai multe alter ego-uri ale sale. Videoclipul este regizat de Bruno Mars și Daniel Ramos.

„I Just Might” va fi inclus pe cel de-al patrulea album de studio al artistului, intitulat „The Romantic”, programat să fie lansat pe 27 februarie. Materialul discografic reprezintă primul album solo al cântărețului după aproape un deceniu, ultima lansare fiind „24K Magic” (2016), album recompensat cu mai multe premii Grammy.

Anunțul revenirii a fost prefațat pe 5 ianuarie, când Bruno Mars a scris simplu pe rețeaua X: „My album is done” („Albumul meu este gata”).

În perioada dintre proiectele solo, artistul a fost selectiv în aparițiile sale, colaborând cu Anderson .Paak pentru albumul „An Evening With Silk Sonic” (2021), un proiect care a dominat gala Grammy.

De asemenea, Bruno Mars a bifat succese importante prin colaborări recente, precum „Die With a Smile”, alături de Lady Gaga, lider în Billboard Hot 100, și „APT.”, împreună cu Rosé (BLACKPINK), piesă care a ocupat primul loc în clasamentul Billboard Global 200 la finalul anului 2025.

În vârstă de 40 de ani, Bruno Mars se pregătește și pentru primul său turneu mondial. „The Romantic Tour” va debuta pe 10 aprilie, la Las Vegas, și va cuprinde concerte în marile orașe din America de Nord, dar și în Europa, cu opriri anunțate la Paris, Milano, Londra, Berlin, Amsterdam și Madrid.

Single-ul „I Just Might” este disponibil pe platformele de streaming, iar videoclipul oficial poate fi urmărit online.

