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Cartofii nu vor încolți luni întregi dacă sunt păstrați în acest loc din casă

Cartofii se numără printre alimentele care se strică cel mai repede dacă sunt depozitați greșit. Mulți îi lasă în pungile de plastic în care i-au cumpărat, fără să știe că acest obicei favorizează încolțirea și alterarea lor. Specialiștii spun că există un loc mai puțin obișnuit în care cartofii pot rămâne proaspeți chiar și șase luni.
Cartofii nu vor încolți luni întregi dacă sunt păstrați în acest loc din casă
Raluca Anna Veleanu
05 iun. 2026, 07:34, Știrile zilei
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Specialiștii din Marea Britanie recomandă păstrarea cartofilor în frigider sau într-un loc răcoros și uscat.

Anterior, experții avertizau împotriva frigiderului, studiile asociind depozitarea la rece cu niveluri crescute de acrilamidă, o substanță legată de riscurile de cancer.

Între timp, poziția s-a schimbat, iar pe ambalajele moderne apare un simbol care indică frigiderul ca opțiune sigură. Regulile de bază rămân valabile și la rece: cartofii au nevoie de spațiu și trebuie ținuți departe de produsele cu umiditate ridicată.

Un sfat util de pe forumul Money Saving Expert: două cutii separate în frigider – una pentru cartofi și alte rădăcinoase, alta pentru ardei, roșii și legume delicate. Pe fundul cutiei se pune un strat de hârtie de bucătărie, pentru a absorbi umezeala. O pungă de hârtie în locul celei de plastic prelungește și ea prospețimea.

Cămara și dulapul întunecat – ideal pentru depozitare pe termen lung

Dacă există un dulap întunecat și răcoros, departe de căldura bucătăriei, acela este locul potrivit, potrivit unui expert în alimentație citat de Mirror.

Cămara sau un dulap de bucătărie funcționează la fel de bine, cu condiția ca temperatura să rămână constant sub 10 °C. Indiferent de locul ales, cartofii trebuie ținuți departe de aragaz și de gurile de aerisire ale sistemului de încălzire. Întunericul este esențial: expunerea la lumină declanșează fotosinteza și încolțirea.

De ce nu trebuie ținuți lângă ceapă

Un detaliu pe care puțini îl știu: cartofii nu trebuie depozitați lângă ceapă. Aceasta eliberează gaz etilenă, care grăbește coacerea și degradarea legumelor din jur. Cartofii depozitați separat rezistă semnificativ mai mult.

Pungile de plastic – prima greșeală

Primul lucru de făcut acasă este scoaterea cartofilor din punga de plastic. Un coș sau un sac de bumbac care permite aerisirea sunt variantele recomandate. Cartofii trebuie să fie complet uscați înainte de depozitare.

„Cartofii umezi vor putrezi sau vor încolți mai repede”, avertizează The Kitchn. Noroiul se îndepărtează cu o perie, dar spălarea este o greșeală – umezeala grăbește încolțirea.

Cum se pregătesc cartofii pentru depozitare îndelungată

Pentru depozitare pe termen lung, se aleg cartofi mari, cu coaja groasă, fără pete moi, mucegai sau deteriorări. Se așează pe o foaie de ziar, fără să se atingă între ei, pentru a permite circulația aerului, și se lasă așa două săptămâni.

Această etapă de „maturare” poate prelungi durata de viață a cartofilor cu până la șase luni. Ulterior, se verifică la fiecare câteva săptămâni pentru a depista și îndepărta eventualii cartofi încolțiți sau putrezi.

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