Cea mai lungă autostradă din lume poate fi străbătură în câteva luni. Șoseaua traversează deșerturi, păduri tropicale și lanțuri muntoase

Cea mai lungă autostradă din lume are aproximativ 30.000 de kilometri și poate fi străbătură în câteva luni. Șoseaua traversează 14 țări în care se află deșerturi, păduri tropicale și lanțuri muntoase. Autostrada leagă nordul înghețat al Americii de Nord de sudul extrem al Americii de Sud.
19 ian. 2026, 16:27, Life-Inedit

Cea mai lungă autostradă din lume străbate două continente și acoperă aproape întreaga lungime a emisferei vestice, potrivit Express. Este vorba despre Autostrada Panamericană recunoscută de Guinness World Records drept cea mai lungă rută auto din lume. Practic, este o vastă colecție de autostrăzi naționale conectate de-a lungul deceniilor.

Autostrada Panamericană se întinde de la Golful Prudhoe, Alaska, SUA, până la Ushuaia, Argentina, considerat cel mai sudic oraș din lume. Celebrul drum străbate deșerturi, păduri tropicale, lanțuri muntoase, orașe și zone sălbatice îndepărtate. Totuși, autostrăzii îi lipsește un segment de aproximativ 160 km între Panama și Columbia. Acolo nu a fost construită o șosea modernă din considerente de mediu și siguranță. Zona este cunoscută pentru vasta pădure tropicală, mlaștini, munții, dar și pentru rutele de contrabandă și grupările armate.

Cea mai lungă autostradă străbate 14 țări

Autostrada pleacă din SUA, străbate Mexic, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Columbia, Ecuador, Peru, Chile și se încheie în Argentina. În teorie, parcurgerea Autostrăzii Panamericane fără opriri lungi ar putea dura între două și trei luni. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor care încearcă călătoria au nevoie de mult mai mult timp. Mulți călători au parcurs autostrada într-o perioadă cuprinsă între șase luni și un an. De-a lungul timpului, autostrada a fost parcursă de la un capăt la altul de turiști și aventurieri cu mașina, motocicleta, bicicleta și chiar pe jos.

Istoria celei mai lungi șosele din lume

Ideea unui singur drum care să lege cele două Americi a fost propusă pentru prima dată în 1923, în timpul celei de-a cincea Conferințe Internaționale a Statelor Americane. În timp, fiecare țară și-a construit și modernizat propriile secțiuni, adesea la standarde foarte diferite.

Cele mai însemnate sectoare au apărut din 1930 până în 1970. Unele părți ale autostrăzii existau cu mult înainte, iar alte secțiuni sunt modernizate în prezent. Dacă în America de Nord, drumul este modern, în America Centrală și de Sud, unele porțiuni sunt prost întreținute sau chiar impracticabile în timpul anotimpului ploios.

În Anzi, drumul urcă până la altitudini de peste 4.000 de metri, iar înălțimea și vremea rea sunt provocări suplimentare pentru șoferi.

