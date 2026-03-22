Copiii născuți în aceste trei luni au un risc mai mare de probleme psihice

Copiii născuți în octombrie, noiembrie sau decembrie sunt diagnosticați cu afecțiuni de sănătate mintală mai frecvent decât cei născuți la începutul anului, arată un studiu realizat de Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie.
Andreea Tobias
22 mart. 2026, 18:56, Știrile zilei

Un studiu publicat în revista BMJ Paediatrics Open arată că luna nașterii influențează riscul de diagnostic psihiatric la copii și adolescenți.

Cercetătorii norvegieni au analizat datele medicale a peste un milion de copii născuți între 1991 și 2012. Concluzia este clară: cei născuți în octombrie, noiembrie sau decembrie primesc mai des un diagnostic de tulburare mintală față de colegii născuți în ianuarie, februarie sau martie.

Rezultatele se aplică atât băieților, cât și fetelor, indiferent dacă s-au născut la termen sau prematur.

ADHD, cel mai afectat diagnostic

Efectul este cel mai vizibil în cazul ADHD. Riscul de diagnostic crește între 20 și 80% la cei mai tineri membri ai unei clase, în funcție de prematuritate. „Cei mai tineri membri ai unei clase tind să fie diagnosticați cu o boală mintală mai frecvent decât cei mai mari”, subliniază Christine Strand Bachmann, cercetătoare la NTNU.

Aceeași tendință apare și în cazul întârzierilor de dezvoltare a limbajului, abilităților academice și motorii.

Fetele născute prematur, grup de risc aparte

Fetele premature născute la sfârșitul anului prezintă un risc semnificativ mai mare de tulburări emoționale. Anxietatea, depresia și tulburările de adaptare sunt mai frecvente în acest grup față de fetele premature născute la începutul anului.

„Copiii născuți prematur sunt deja mai vulnerabili la o sănătate mintală precară. Pentru cei născuți la sfârșitul anului, riscurile se adaugă la această vulnerabilitate”, avertizează cercetătoarea.

Sistemul școlar, parte din problemă

Cercetătorii atrag atenția că diferențele de maturitate dintre copiii din aceeași clasă nu sunt patologice. Ele reflectă un decalaj normal de dezvoltare. „Sistemul școlar nu poate răspunde adecvat nevoilor copiilor cu un comportament normal, dar mai imatur”, concluzionează Strand Bachmann.

Soluțiile propuse includ flexibilitatea datelor de începere a cursurilor și acordarea de sprijin suplimentar copiilor mai tineri din fiecare grupă de vârstă.

