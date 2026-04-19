Cum se stabilește compatibilitatea între doi oameni în funcție de ziua de naștere. Explicația numerologului

Numerologul Eduard Agachi a fost invitatul lui Adrian Artene pe canalul de Youtube. El a susținut că este foarte ușor de stabilit gradul de compatibilitate dintre doi oameni în funcție de cifrele legate de ziua de naștere.

„Ziua arată universul interior al omului, destinul arată universul exterior. Și de aici este fantastic de simplu de calculat, pentru că luăm ziua mea cu ziua ei, zilele, strict ziua, și le comparăm, le punem una lângă alta sau luăm destinul și le punem unul lângă altul. Pe de-o parte ziua, acolo vei vedea universul meu interior cu universul celuilalt interior, cât de potrivite sunt. Și cum aflăm cât de potrivite? Eu aș spune așa, nivelul cel mai înalt de compatibilitate se întâmplă în momentul în care este o cifră după alta. Cam acolo. 1 cu 2, 2 cu 3, 3 cu 4, 1 cu 9, 8 cu 9, 7 cu 8, 6 cu 7, și așa mai departe. De ce? Pentru că nu are importanță neapărat apropierea. Cumva următorul pas ar fi să fie unul par, unul impar. Următorul nivel de compatibilitate. Adică putem vorbi și de 1 cu 8, 1 cu 6, să nu fie neapărat unul lângă altul”, a declarat Eduard Agachi.

Potriviri și nepotriviri

Numerologul a arătat în ce cazuri apar nepotriviri între parteneri.

„Conflictul cel mai mare este între două cifre impare, mai ales dacă sunt asemănătoare. 1 cu 1, 1 cu 3, 5 cu 5, 3 cu 3, 8 cu 8. 8 intra la pare, dar din punctul meu de vedere are o energie aparte și pentru mine sare puțin gardul mai mult la impare. Dar, acolo este conflictul cel mai mare între două cifre impare. Dacă sunt asemănătoare, e nivelul cel mai mare. Și la cifre pare, dacă sunt cifre pare asemănătoare, este un conflict, dar nu este neapărat vizibil. Pentru că acolo se ajunge foarte puternic în monotonie. Așteptare. Unul după altul. Pentru că cifra pară nu are acea scânteie care zică hai să facem, hai să plecăm în vacanță, hai să se întâmple ceva. Amândoi așteaptă. Și în momentul în care sunt certați, fiecare așteaptă de la celălalt să vină să-l ia în brațe, să-i zică ceva și așa mai departe. Dacă este impară, ăia nu mai termină. Fiecare vrea să aibă ultimul cuvânt”, a adăugat expertul.

El a explicat de ce sunt compatibile cifrele impare și cele pare.

„Putem admite faptul că o cifră impară cu o cifră pară corespund. Acolo curge foarte natural. Cel impar poate să ia decizii, poate să spună ultimul cuvânt, poate să facă lucrurile foarte lejer. Celălalt oricum nu are nevoia asta atât de puternică. Chiar dacă o are din când în când, dar îi prinde și lui bine. Și la fel și din partea cealaltă, pentru că cel activ, cel impar, care se tot duce, tot consumă, consumă, consumă, are sprijinul celuilalt. Și se potrivesc foarte bine în condiții astea”, a precizat numerologul Eduard Agachi.

