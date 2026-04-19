Numerolog: Cât de importantă este ziua de naștere și cât de mult influențează aceasta viața omului

Numerologul Eduard Agachi a fost invitatul celui mai recent episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. El a fost întrebat despre cifra relevantă pentru fiecare dintre oameni. Astfel, dintre anul, luna sau ziua nașterii, cea mai importantă este ultima. Totuși, cea mai mare influență în viața omului o are cifra destinului, a explicat expertul în numerologie.

„Dintre astea trei, ziua. În general, eu aș spune cifra destinului este cea mai puternică în viața omului. Undeva o văd la 70-75% că influențează viața omului. Dar mai simplu spus, este cifra destinului care ne influențează de la nivelul pielii, în exterior, viața exterioară a omului în general, activitățile, interacțiunile, tot ceea ce se întâmplă în exterior și strict ziua de naștere, fără lună, fără an, ea rămâne în interior, cam de la nivelul pielii în interior. Și din cauza aceasta în tabelul pe care l-am creat este casa personalității, pentru că personalitatea poate să aibă o latură ascunsă. De aceea influențează foarte mult destinul în exterior, pentru că omul reușește să se adapteze, să se transforme un pic, să spună lucrurilor așa cum trebuie ca să fie bine pentru toată lumea”, a explicat Eduard Agachi.

Cât de mult influențează ziua de naștere viața omului

Potrivit acestuia, ziua de naștere influențează aproximativ un sfert din viața omului.

„Dar ceea ce se întâmplă în interior, de regulă numai noi știm. Avem de-a face și cu persoane extrovertite care lasă imediat să se vadă în exterior, dar personalitatea raportată strict la ziua de naștere rămâne în interior. Și ca să completez, dacă destinul este undeva la 70-75%, ziua de naștere o văd să completeze restul, 25-30%. Toate celelalte, lună, an, toate celelalte calcule, pentru că se fac mai multe calcule pornind de la ele, ele vin mai degrabă să condimenteze toată situația. Și bineînțeles, ele deschid capitole noi, adică sunt ceva mai rezumate cum este anul, de exemplu. El descrie mai mult mentalitatea omului, modul în care gândește, cum judecă, cum vede lucrurile, cum își formează prejudecățile”, a adăugat Agachi.

El a subliniat importanța analizei cifrelor.

„Doar înțelegând, adunând toate cifrele din an, înțelegând ce trăsături are cifra respectivă, putem să ne dăm seama cam ce fel de scuze o să aibă o persoană în momentul în care o iei pe nepregătite, deja știi la ce să te aștepți, cam cum o să reacționeze”, a precizat numerologul Eduard Agachi.

Episodul integral poate fi urmărit mai jos: