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Dakota Johnson, în noul videoclip al lui Taylor Swift: „Ne respectăm reciproc viziunea creativă”

Actrița Dakota Johnson a dezvăluit detalii despre colaborarea cu Taylor Swift pentru videoclipul piesei „Patient Zero”, despre care cântăreața a anunțat joi că va fi lansat în premieră la gala MTV Video Music Awards din 27 septembrie. În videoclip apare și actorul Colin Farrell.
Dakota Johnson, în noul videoclip al lui Taylor Swift: „Ne respectăm reciproc viziunea creativă”
sursă foto: captură video teaser Patient Zero
Petre Apostol
25 sept. 2026, 03:13, Știrile zilei
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Dakota Johnson a vorbit despre proiect la premiera londoneză a filmului „Verity”, în care joacă alături de Anne Hathaway și Josh Hartnett, și a descris colaborarea cu Swift drept o experiență foarte plăcută.

„Să lucrezi cu prietenii este cel mai distractiv lucru din lume, pentru că ne știm de atât de mult timp, ne respectăm reciproc viziunea creativă, iar faptul că pot lucra alături de ea și să o susțin este minunat”, a declarat actrița.

Într-o discuție pentru podcastul „Fan Girl Nation”, Johnson a spus că ea și Swift sunt prietene de foarte mult timp.

„Taylor și cu mine suntem prietene de foarte mult timp și suntem foarte apropiate și am decis să lucrăm împreună, iar lucrurile merg foarte bine”, a spus ea.

Actrița a adăugat, în glumă, că în mod obișnuit ar recomanda evitarea colaborărilor profesionale cu prietenii, însă relația cu Swift este o excepție.

„În mod normal aș spune să nu lucrezi cu prietenii tăi, dar noi lucrăm foarte bine împreună”, a afirmat Johnson.

Taylor Swift le-a oferit fanilor joi o primă mostră din videoclipul „Patient Zero”, printr-un teaser de numai 13 secunde, în care apare Johnson alături de o altă femeie și un bărbat. Videoclipul complet va avea premiera la Premiile MTV, duminică, 27 septembrie.

„Patient Zero” este una dintre cele patru piese noi incluse pe ediția extinsă a celui mai recent album al lui Swift, „The Life of a Showgirl: The Encore”, programată pentru lansare vineri. Celelalte trei piese noi sunt „Cleveland!”, „Pink Clouding” și „Babylon”.

Johnson s-a numărat printre invitații la nunta lui Swift și Travis Kelce, organizată în luna iulie.

Swift va fi una dintre figurile centrale ale ediției din acest an a MTV Video Music Awards, unde va primi premiul inaugural pentru regie artistică.

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