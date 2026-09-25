U2 lansează „Silencio”, a doua piesă de pe „Carnaval De Luz”, al 16-lea album de studio al formației

„Silencio” este al doilea cântec extras de pe album, după „Street of Dreams”, lansat în iulie.

„Silencio” are o durată de două minute și 35 de secunde și a fost produsă de Garret „Jacknife” Lee, cu producție suplimentară semnată de Ryan Tedder. Videoclipul a fost filmat în Mexico City și este regizat de duo-ul mexicano-american Cliqua, format din Pasqual Gutiérrez și Raúl „RJ” Sanchez.

Prima piesă prezentată de pe album, „Street of Dreams”, lansată în iulie, a avut un parcurs solid în clasamente.

Melodia a ajuns pe locul 9 în Billboard Adult Alternative Airplay, devenind al 30-lea hit Top 10 al U2 în acest clasament, un record pentru formație și pentru clasament. Videoclipul oficial a depășit un milion de vizualizări în aproximativ cinci zile pe YouTube.

Ultima colaborare a lui Dolly Parton

Noul album al formației va avea însă o încărcătură aparte datorită piesei „Torn”, care închide materialul și reprezintă un duet între Bono și Dolly Parton. Potrivit U2, cântecul conține ultima înregistrare vocală a lui Parton, realizată înainte de moartea artistei, la vârsta de 80 de ani.

Parton și-a înregistrat partea vocală pentru „Torn” în luna iunie. Bono a povestit pentru Rolling Stone că artista era deja bolnavă în perioada înregistrării.

„Când s-a îmbolnăvit, s-a ridicat din pat să cânte această piesă. Și se aude asta. Nici măcar nu pot să o ascult acum”, a declarat Bono.

Colaborarea a pornit după ce Bono i-a prezentat lui Parton idei pentru un proiect secundar inspirat din muzica folk irlandeză. Cântăreața i-a spus că materialul era prea irlandez pentru ea, dar i-a propus propria compoziție, „Torn”.

Bono și Johnny McDaid, de la Snow Patrol, au rescris ulterior versurile în jurul poveștii unei mame care își vede familia destrămată, iar Parton a acceptat să interpreteze noua versiune. Piesa este semnată de U2, Dolly Parton și Johnny McDaid.

Primul album U2 cu piese noi după nouă ani

„Carnaval De Luz” este al 16-lea album de studio al formației și va conține 12 piese. Materialul explorează teme precum spiritualitatea, prietenia, libertatea și rezistența în fața unor „forțe întunecate”, potrivit prezentării oficiale a trupei.

Albumul este lansat în anul în care U2 marchează 50 de ani de la formarea formației. Pe material apar și colaboratori precum Brian Eno, Martin Garrix și Rosalía.

Noul album „Carnaval De Luz” va fi lansat pe 13 noiembrie 2026 în formate digitale, CD și vinil.