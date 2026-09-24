Actrițele Anne Hathaway și Dakota Johnson au făcut filmul „Verity” mai erotic, spune regizorul peliculei

„A fost foarte important pentru noi să scoatem la suprafață acele lucruri erotice. Colleen ne-a ajutat mult, pentru că în scenariu am readus o mulțime dintre aspectele mai intime ale poveștii”, a declarat Showalter, regizorul filmului „Verity”, într-un interviu pentru Variety.

Filmul, care va ajunge în cinematografe pe 2 octombrie, le are în distribuție pe Dakota Johnson, Anne Hathaway și Josh Hartnett. Johnson o interpretează pe Lowen, o scriitoare aflată în dificultate, iar Hathaway o joacă pe Verity Crawford, o scriitoare de succes rămasă imobilizată după un accident.

O scenă erotică inventată pentru film

Unul dintre cele mai importante momente discutate de Hoover și Showalter este o scenă care nu apare în roman. Lowen își imaginează că face sex cu Jeremy, personajul lui Josh Hartnett, iar fantezia se transformă într-un moment în care Verity, interpretată de Hathaway, o sărută pe Lowen.

Hoover a recunoscut că a fost inițial reticentă față de această schimbare.

„Aceea a fost una dintre scenele pentru care am avut emoții, pentru că nu era în carte și nu știam cum o să funcționeze sau cum o să se potrivească. Dar, până la urmă, a devenit una dintre scenele mele preferate”, a spus autoarea.

Showalter a descris felul în care scena s-a transformat în timpul pregătirii filmului.

„A început cu ideea că avem nevoie să se întâmple ceva sexy”, a spus regizorul. În carte, Lowen privește o fotografie și discută cu Jeremy, iar scena are o încărcătură intimă. Pentru film, echipa a vrut să ducă tensiunea respectivă mai departe.

Potrivit lui Showalter, ideea ca Hathaway și Johnson să se sărute a apărut după ce cele două actrițe au propus această direcție.

„Anne și Dakota au spus: «Dacă, în timp ce ea îl sărută, el se transformă în ea (n.r.: personajul lui Hathaway)?» Iar eu am spus: «Dacă vreți să faceți asta, da»”, a relatat regizorul.

Showalter a considerat că momentul funcționează tocmai pentru că Lowen transformă brusc dorința pe care o simte pentru Jeremy într-o fantezie care o implică pe Verity.

„A fost ceva foarte sexy – erotic – în ideea că Dakota stă pe genunchii lui și începe să-l sărute. Ea îl vede și pur și simplu se lasă dusă de moment”, a spus regizorul.

„Sexul poate fi mai mult decât o scenă de sex”

Pentru Showalter, componenta erotică nu este doar o serie de scene menite să provoace publicul. Regizorul a vorbit despre felul în care intimitatea poate fi folosită pentru a dezvălui personaje și pentru a împinge povestea înainte.

„O scenă de sex poate fi mai mult decât o scenă de sex. Poți spune o poveste prin ea, poți afla lucruri despre personaje printr-o scenă de sex”, a declarat Showalter.

Pentru Hoover, una dintre diferențele importante dintre literatură și cinema este libertatea cu care pot fi schimbate anumite elemente pentru a păstra ritmul și tensiunea.

„Cititorii sunt deschiși la schimbări în cazul thrillerelor, atât timp cât ADN-ul esențial al poveștii rămâne intact”, a spus ea.

De ce au revenit scenele erotice în versiunea finală

Showalter a spus că una dintre mizele adaptării a fost ca filmul să nu piardă componenta erotică prezentă în roman.

„Am iubit natura erotică a acestei povești”, a spus el.

Hoover consideră că erotismul a dispărut în mare parte din cinematografie, chiar dacă în literatura romantică cererea pentru astfel de povești rămâne foarte mare.

„Cred că a dispărut din cinema. Nu știu răspunsul. (…) Simt că, în genul romantic, care este genul cu cele mai mari vânzări, găsești mult mai mult decât sex. Multe dintre cărțile mele nici măcar nu au o scenă de sex. Cred că există o concepție greșită. Eu încerc să scriu despre viață și sentimente și iubesc relațiile și ceea ce îi determină pe oameni să se îndrăgostească. Pentru mine, o scenă de sex poate părea ceva foarte trecător, în timp ce o atingere a mâinii poate părea culminarea întregului motiv pentru care continui să citești cartea”, a spus autoarea.