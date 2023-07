După 50 de ani de carieră Corina Chiriac îşi povesteşte viaţa de artist la Mastering The Music Business 2023

Corina Chiriac, una dintre legendele muzicii româneşti, va urca în septembrie pe scena celui mai important eveniment din industria muzicală - Mastering The Music Business. Aceasta va sta de vorbă cu Dan Finţescu, unul dintre organizatorii MMB şi moderatorul principal al evenimentului, cu care va povesti despre cei 50 de ani de carieră, despre momentele definitorii, despre decizii, inspiraţie şi dificultăţi, despre succes şi lumea artistică a anilor trecuţi.

Corina Chiriac, una dintre solistele de mare succes din muzica uşoară din anii ’70 până în prezent, a declarat „mă bucur nespus că după o carieră de mai bine de 5 decenii, cu suişuri şi coborâşuri, am ocazia să împărtăşesc cu generaţia nouă de artişti tot ce am învăţat în acest timp. Este o onoare pentru mine să fiu alături de oameni atât de valoroşi şi o bucurie să cunosc profesionişti din întreaga lume cu care am atât de multe lucruri în comun, mai ales pasiunea pentru muzică şi industrie în general. Artiştii actuali sunt extrem de norocoşi să poată participa la un eveniment ca Mastering The Music Business unde pot fura din experienţa celor trecuţi prin viaţa de artist şi pot învăţa de la cei mai buni.

Corina Chiriac şi-a început cariera în 1970, după ce a participat la competiţia televizată „Steaua fără Nume”, unde a obţinut marele trofeu. De atunci şi până în prezent aceasta a fost activă pe scena publică ca solistă vocală, actriţă, producătoare de radio şi emisiuni TV. Artista a fost şi printre colaboratorii permanenţi ai industriei filmului şi instituţiilor de cultură din ţară, televiziuni sau posturi publice de radio, precum şi case de discuri sau publicaţii media importante.

Cea de-a opta ediţie a conferinţei MMB (Mastering the Music Business), cel mai mare şi important eveniment al industriei muzicale din România, va avea loc la Bucureşti, între 5 şi 7 septembrie 2023 la Hotel Caro. Printre speakerii confirmaţi se numără Irina Rimes, Andreea Berghea, Marius Moga, Olga Juverdeanu, Cornel Ilie, Laura Coroianu, Emil Ionescu şi mulţi alţii. Lista detaliată a speakerilor şi programul sunt disponibile pe www.masteringthemusicbusiness.ro.

Biletele pentru MMB s-au pus în vânzare pe iabilet.ro şi includ acces la conferinţă, dar şi la recepţii, cocktailuri şi alte evenimente de networking organizate în cadrul evenimentului. Link: https://www.masteringthemusicbusiness.ro/ticketing/