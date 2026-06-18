Filmul care a stârnit scandal în Germania. Regizorul răspunde acuzațiilor: „Nu sunt nazist!”

Filmul, care îl are în rol principal pe actorul Armie Hammer, a stârnit controverse din cauza scenelor violente și a mesajelor considerate ostile imigrației, potrivit The Telegraph.

Autoritățile germane au refuzat să acorde filmului clasificarea necesară pentru distribuție, ceea ce face imposibilă lansarea sa oficială în cinematografele din țară.

Regizorul acuză cenzura

Într-un interviu acordat publicației britanice The Telegraph, Uwe Boll a susținut că decizia reprezintă o formă de cenzură.

„Nu sunt nazist”, a declarat regizorul, răspunzând criticilor apărute după interzicerea filmului.

Acesta a afirmat că în prezent orice poziție conservatoare riscă să fie asociată cu extrema dreaptă.

„Acum ți se spune că dacă ești conservator în privința unor subiecte sociale, sexuale sau politice, atunci ești nazist”, a spus Boll.

Regizorul a susținut că etichetele de acest tip sunt folosite frecvent și împotriva celor care critică anumite politici europene.

„Dacă pui la îndoială ceva, inclusiv sutele de miliarde investite în Ucraina, atunci ești fie prietenul lui Putin, fie nazist, fie ambele”, a declarat acesta.

Filmul a fost considerat o posibilă incitare la violență

Potrivit lui Boll, autoritățile germane au refuzat clasificarea peliculei pe motiv că aceasta ar putea încuraja violența împotriva migranților.

Regizorul a contestat decizia în instanță, însă demersul său a fost respins. „A fost o decizie deliberată de cenzură”, a afirmat cineastul.

Acesta susține că „Citizen Vigilante” nu este un manifest politic, ci un thriller care abordează teme controversate.

„Nu este un documentar. Este un thriller și sper ca publicul să răspundă la ceea ce transmite filmul”, a declarat Boll.

Filmul marchează revenirea lui Armie Hammer

Controversa legată de film este amplificată și de prezența lui Armie Hammer în rolul principal.

Actorul încearcă să își relanseze cariera după scandalul izbucnit în 2021, când a fost acuzat de agresiune sexuală, comportament abuziv și alte fapte pe care le-a negat constant.

În 2023, procurorii din Los Angeles au anunțat că nu vor formula acuzații penale împotriva actorului.

Hammer a declarat recent că „Citizen Vigilante” este primul rol important primit în ultimii cinci ani.

Actorul a mărturisit că a fost profund emoționat atunci când a aflat că va reveni pe platourile de filmare.

Filmul urmează să fie lansat în Statele Unite, însă nu are deocamdată un distribuitor pentru piața britanică și rămâne interzis în Germania.