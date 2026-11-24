Performanța filmului „Wildwood” a fost omologată luni, iar producția a necesitat peste șapte ani de muncă și contribuția a mai mult de 1.000 de persoane, anunță marți Guinness World Records.

Lungmetrajul a depășit astfel recordul deținut anterior de „Pinocchio”, regizat de Guillermo del Toro, care are o durată de 117 minute. Pe locul următor în clasamentul producțiilor de acest tip se află „Chicken Run” (2000), cu 82 de minute.

Realizat de studioul LAIKA, cunoscut pentru filme precum „Coraline” (2009), „ParaNorman” (2012) și „Kubo and the Two Strings” (2016), „Wildwood” este al șaselea lungmetraj de animație stop-motion al companiei și cel mai ambițios proiect al său de până acum.

Peste 1.000 de artiști și mai mult de 140.000 de chipuri imprimate 3D

La realizarea filmului au lucrat peste 1.000 de persoane, pe parcursul a șapte ani. Producția a inclus peste 2.800 de cadre filmate, 132 de decoruri construite manual și 236 de păpuși utilizate pentru animarea personajelor.

Unul dintre cele mai impresionante detalii tehnice este numărul de expresii faciale realizate pentru personaje. Echipa a creat peste 140.000 de chipuri imprimate tridimensional, care au fost înlocuite de la un cadru la altul pentru a reda expresiile și mișcările personajelor.

Tehnica stop-motion presupune fotografierea unor obiecte sau păpuși după fiecare modificare foarte mică a poziției lor. Prin succesiunea rapidă a imaginilor, acestea par că se mișcă pe ecran. Pentru fiecare secundă de film sunt necesare 24 de cadre distincte, ceea ce face ca realizarea unei asemenea producții să fie extrem de migăloasă.

Creatoarea de costume Deborah Cook a realizat peste 200 de ținute pentru personaje, multe dintre acestea fiind lucrate manual la dimensiuni foarte mici.

Povestea a doi adolescenți care pornesc într-o aventură într-o pădure fermecată

Filmul, regizat de Travis Knight și scris de Chris Butler, este inspirat din romanul fantasy omonim publicat în 2011 de Colin Meloy, ilustrat de Carson Ellis.

Acțiunea urmărește povestea lui Prue McKeel și a colegului său Curtis, doi adolescenți care pornesc într-o aventură pentru a-și salva fratele mai mic al lui Prue, răpit de un stol de ciori și dus într-un tărâm fantastic ascuns în pădurile din apropierea orașului Portland, Oregon.

Cei doi descoperă o lume misterioasă, populată de animale vorbitoare, personaje fantastice, bandiți și creaturi neobișnuite, în care trebuie să înfrunte numeroase pericole pentru a-și îndeplini misiunea.

Distribuția vocală îi include pe Carey Mulligan, Jacob Tremblay, Peyton Elizabeth Lee, Mahershala Ali, Awkwafina, Richard E. Grant și Tom Waits.

Filmul a fost lansat în cinematografe în octombrie

„Wildwood” a avut premiera la Festivalul de Film de la Londra, în cadrul BFI London Film Festival, înainte de lansarea în cinematografe pe 23 octombrie 2026.

Producția reprezintă al șaselea lungmetraj al studioului LAIKA, fondat în 2005 și recunoscut pentru utilizarea tehnicilor tradiționale de animație, combinate cu tehnologii moderne, inclusiv imprimarea tridimensională.