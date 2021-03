Globurile de Aur 2021. Serialul ”The Crown” a fost vedeta serii şi anul acesta

Gala decernării Globurilor de Aur a avut loc într-un format restrâns, iar gazdele evenimentului au fost Amy Poehler şi Tina Fey. Premiile sunt acordate pentru 25 de categorii şi sunt votate de memberii Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood.

Globurile de Aur 2021. Cele mai importante premii acordate au fost:

Cel mai bun serial TV dramă: The Crown

Nominalizate: Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark, Ratched

Cea mai bună actriţă într-o serial dramă: Emma Corrin, The Crown

Nominalizate: Olivia Colman, The Crown; Jodie Comer, Killing Eve; Laura Linney, Ozark; Sarah Paulson, Ratched

Cel mai bun actor în serial de comedie: Josh O'Connor, The Crown

Nominalizaţi: Jason Bateman, Ozark; Bob Odenkirk, Better Call Saul; Al Pacino, Hunters; Matthew Rhys, Perry Mason

Cel mai bun serial TV musical sau comedie: Schitt's Creek

Nominalizări: Emily in Paris; The Flight Attendant; The Great; Ted Lasso

Cea mai bună actriţă în serial TV: Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Nominalizări: Lily Collins, Emily in Paris; Kaley Cuoco, The Flight Attendant; Elle Fanning, The Great; Jane Levy, Zoey's Extraordinary Playlist

Cel mai bun actor în serial TV - musical or comedy: Jason Sudeikis, Ted Lasso

Nominalizaţi: Don Cheadle, Black Monday; Nicholas Hoult, The Great; Eugene Levy, Schitt's Creek; Ramy Youssef, Ramy

Cea mai bună miniserie: The Queen's Gambit

Nominalizări: Normal People; Small Axe; The Undoing; Unorthodox

Cel mai bun film, dramă: Nomadland

Nominalizări: The Father; Mank; Promising Young Woman; The Trial of the Chicago 7

Cea mai bună actriţă în lumngmetraj dramă: Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Nominalizări: Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom; Vanessa Kirby, Pieces of a Woman; Frances McDormand, Nomadland; Carey Mulligan, Promising Young Woman

Cel mai bun actor în lungmetraj dramă: Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

Nominalizări: Riz Ahmed, Sound of Metal; Anthony Hopkins, The Father; Gary Oldman, Mank Tahar Rahim, The Mauritanian

Cea mai bună comedie: Borat Subsequent Moviefilm

Nominalizări: Hamilton; Music; Palm Springs; The Prom

Cea mai bună actriţă într-un musical ori comedie: Rosamund Pike, I Care A Lot

Nominalizări: Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm; Kate Hudson, Music; Michelle Pfeiffer, French Exit; Anya Taylor-Joy, Emma

Cel mai bun actor într-un musical sau comedie: Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

Nominalizări: James Corden, The Prom; Lin-Manuel Miranda, Hamilton; Dev Patel, The Personal History of David Copperfield; Andy Samberg, Palm Springs

Cel mai bun regizor, lungmetraj: Chloe Zhao, Nomadland

Nominalizări: David Fincher, Mank; Regina King, One Night in Miami; Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7; Emerald Fennell, Promising Young Woman

Cel mai bun scenariu: The Trial of the Chicago 7

Nominalizări: The Father; Mank; Nomadland; Promising Young Woman