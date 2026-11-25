Producția a fost suspendată în urma accidentului grav suferit de fostul prezentator Andrew „Freddie” Flintoff în timpul filmărilor din 2022.

BBC Studios, divizia comercială a postului public britanic, a decis să readucă pe ecrane una dintre cele mai cunoscute emisiuni dedicate automobilelor, potrivit publicației The Guardian.

Noua formulă îl va avea în prim-plan pe Gordon Ramsay, bucătarul devenit celebru la nivel internațional prin emisiunile sale culinare și prin stilul său energic de prezentare.

Identitatea celorlalți prezentatori nu a fost încă dezvăluită.

Gordon Ramsay promite o nouă energie pentru Top Gear

Pasionat de automobile, Gordon Ramsay nu este străin de universul Top Gear. Acesta a participat de trei ori ca invitat la emisiune, înainte de a primi acum rolul principal în noua formulă.

Bucătarul a declarat că intenționează să păstreze elementele care au consacrat producția, dar și să atragă o nouă generație de telespectatori.

„Top Gear a fost întotdeauna despre neprevăzut – surprize, divertisment și exact doza potrivită de haos”, a afirmat Ramsay.

Acesta a adăugat că noua echipă dorește să continue tradiția emisiunii, aducând mai multă energie și ambiție.

„Este o oportunitate incredibil de interesantă și, sincer, abia aștept să încep!”, a transmis viitorul prezentator.

Înaintea anunțului, printre numele vehiculate pentru prezentarea emisiunii s-au numărat comediantul Jimmy Carr și fostul rugbist englez Joe Marler.

Accidentul care a dus la suspendarea emisiunii

Top Gear a fost retrasă temporar din producție după accidentul suferit de Andrew „Freddie” Flintoff în decembrie 2022, în timpul filmărilor.

Fostul jucător de cricket și prezentator TV a fost grav rănit, incidentul având consecințe fizice și psihologice importante.

În documentarul Flintoff, lansat pe Disney+ în 2025, acesta a vorbit despre dificultățile prin care a trecut după accident.

Flintoff a povestit că fiul său Preston, care avea atunci trei ani și jumătate, se temea să se apropie de el din cauza rănilor de la nivelul feței.

Fostul prezentator a mărturisit, de asemenea, că retrăia accidentul în fiecare seară, înainte de culcare, experiența rămânând extrem de vie în memoria sa.

Un nou capitol pentru o emisiune cu aproape cinci decenii de istorie

Relansarea marchează o nouă etapă pentru Top Gear, emisiune cu o istorie de 49 de ani, care a devenit un reper al divertismentului auto britanic și internațional.

Alegerea lui Gordon Ramsay indică intenția producătorilor de a combina pasiunea pentru automobile cu personalitatea unui prezentator cunoscut unui public mult mai larg decât cel al emisiunilor auto.

Deocamdată, BBC Studios nu a anunțat cine îl va însoți pe Ramsay în noua echipă și nici data la care vor începe difuzările.

Revenirea Top Gear este însă confirmată, iar noua formulă va încerca să recâștige publicul după una dintre cele mai dificile perioade din istoria producției.