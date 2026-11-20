Noul titlu al Rockstar Games ar putea stabili astfel un record pentru industria divertismentului, cu încasări estimate de aproape trei ori mai mari decât cele obținute de GTA V în prima zi.

Potrivit datelor prezentate de Sensor Tower și citate de Reuters, cifra de 2,36 miliarde de dolari include precomenzile și achizițiile din ziua lansării. Aproximativ 75% dintre unitățile estimate au fost achiziționate pe PlayStation, restul revenind consolelor Xbox.

Performanța comercială este cu atât mai impresionantă cu cât Grand Theft Auto V, lansat în 2013, generase aproximativ 800 de milioane de dolari în primele 24 de ore.

Compania Take-Two Interactive, proprietarul Rockstar Games, nu a publicat deocamdată cifre oficiale privind vânzările.

Lansarea mondială a avut loc joi, 19 noiembrie, pentru PlayStation 5 și Xbox Series X|S, după mai multe amânări și o perioadă de așteptare de aproximativ 13 ani de la apariția precedentului joc principal al seriei.

Acțiunea noului titlu se desfășoară în Leonida, un stat fictiv inspirat de Florida, iar Vice City, orașul central al jocului, este inspirat de Miami. Povestea îi urmărește pe Jason și Lucia, doi parteneri implicați într-o conspirație criminală care se extinde la nivelul întregului stat.

Potrivit estimărilor Reuters, dezvoltarea jocului a costat cel puțin un miliard de dolari, ceea ce îl plasează printre cele mai scumpe proiecte din istoria industriei de divertisment.

Miami Heat a transformat lansarea într-un eveniment NBA

Impactul Grand Theft Auto VI a depășit rapid industria jocurilor video. În Miami, orașul care a inspirat universul Vice City, echipa de baschet Miami Heat a organizat un eveniment special cu ocazia lansării, evoluând pentru o seară sub identitatea Vice City.

Formația a folosit echipamente speciale și un teren decorat cu elemente inspirate din joc, în cadrul unei colaborări cu Rockstar Games. Interesul publicului a fost ridicat: tricourile create pentru eveniment s-au epuizat în aproximativ 90 de minute, iar suporterii au stat la cozi inclusiv în ploaie pentru a putea cumpăra produsele.

Campania de promovare continuă și în weekend, când este programat evenimentul muzical GTA VI: The Festival, cu participarea unor artiști precum Cardi B, Metro Boomin și Travis Scott.

Gamerii și-au luat concediu pentru lansarea jocului

Popularitatea titlului s-a reflectat și în mediul profesional. Potrivit datelor companiei Gusto, citate de CBS News, solicitările de concediu pentru ziua lansării GTA VI au crescut cu 9% față de media celor două săptămâni precedente.

Unii angajatori au ales chiar să transforme pasiunea angajaților pentru jocuri video într-un beneficiu. Logitech a introdus un program denumit „Gaming Time Off”, care le permite salariaților să își ia liber pentru a se juca.

Interesul pentru joc a fost alimentat și de campania de promovare. Conform Sensor Tower, trailerul „GTA VI: Extended Look”, difuzat pe Netflix în august, a contribuit la o creștere de șase ori a precomenzilor.

Întreaga franciză Grand Theft Auto se apropie de 480 de milioane de unități comercializate.