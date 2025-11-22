Inspirat de copiii săi să-și bage chibrituri în nas, un suedez a ajuns să doboare recordul mondial / „Sunt un talent înnăscut”

Copiii suedezului Martin Ströby sunt foarte mândri de tatăl lor care a doborât recordul mondial la numărul de bețe de chibrit introduse în nas.

Ei spun că acum au cu ce să scoată capul în lume, după ce reprezentanții Cărții Recordurilor au venit să omologheze recordul deținut, până la el, de cineva care a putut să-și îndese doar 68 de bețe de chibrit în cavitatea nazală.

Inspirat de copii să-și bage chibrituri în nas

Martin Ströby a declarat pentru Guiness World Record că s-a lăsat inspirat, în demersul de a doborî un record mondial, de propriii săi copii, care l-au încurajat și au fost o sursă de sprijin pentru el spunându-i „ce tare ar fi să ai și tu un record mondial la ceva, tati!”.

Suedezul a mărturisit pentru Guiness World Records că, într-o primă fază, s-a panicat – nu avea competențe pentru nimic și era cât pe ce să abandoneze proiectul, susținând că nu e suficient de bun la nimic.

„Sunt un talent înnăscut”

„La început m-am gândit: „Nu sunt suficient de bun la nimic pentru a fi cel mai bun din lume”, dar după ce copiii mei mi-au arătat toate recordurile mondiale, am început să mă gândesc că aș putea găsi unul pe care aveam șansa să-l dobor, așa că am început căutarea unuia potrivit”, a spus Ströby.

„După ce am făcut proba, am descoperit că puteam să-mi întind mult nările și, în același timp, să ignor durerea provocată de introducerea tuturor acelor chibrituri acolo, așa că aș spune că sunt un talent înnăscut”, a spus Ströby.

A ignorat gravitația și a reușit

„Totuși, am încercat să găsesc o tehnică bună, deoarece chibriturile îmi cădeau încontinuu din nări. Trei chibrituri introduse însemnau că îmi cădeau automat unul sau două. Am mai făcut câteva probe și, în cele din urmă, am găsit o tehnică pe care o puteam utiliza pentru a minimiza numărul de chibrituri care îmi cădeau.”

Cu răbdare și perseverență, suedezul nu a cedat în fața greutăților date de gravitație.

El a ajuns să doboare recordul anterior de 68 de bețe de chibrit cu 81, devenind, astfel, un adevărat model pentru copiii săi, care acum pot să stea liniștiți.

„Ca tată, vreau ca și copiii mei să mă admire așa cum îl admir eu pe tatăl meu, care m-a învățat mai mult decât pot scrie”, a spus deținătorul recordului mondial la cele mai multe bețe de chibrituri în nas.