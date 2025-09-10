Record Mondial la Alba Iulia: O masă lungă de aproape 3 kilometri va înconjura Cetatea Alba Carolina

„În loc să construiți ziduri între oameni, construiți, mai bine, mese pentru ei”, a spus, odată, un înțelept și iată că orașul Alba Iulia a dat ascultare acestei ziceri, care ar vrea să spună că, în loc ca oamenii să fie despărțiți de ziduri, este de dorit ca aceștia să fie unii lândă alții, la masă.

Alba Iulia va intra sâmbătă, oficial, în Cartea Recordurilor pentru construcția unei mese de 2,7 km, suficient de lungă încât să înconjoare aproape integral Cetatea Alba Carolina, potrivit alba24.

Un eveniment de cel puțin 10.000 de persoane

Masa a fost construită din paleți realizați din materiale reciclabile și este asamblată de zeci de voluntari chiar în aceste zile.

10.000 de persoane se vor așeza, sâmbătă, la masă, pentru a stabili un nou record mondial – o echipă va omologa evenimentul în aceeași zi, la ora 17.30.

Evenimentul are un site oficial, pe care toți cei care au dorit să participe la eveniment au putut să se înscrie.

Care vor fi punctele de acces

Accesul se va face pe baza unei brățări primite din zona Monumentului Unirii Alba Iulia. Tot de acolo, participanții vor primi îndrumări despre zonele de acces în Șanțurile Cetății, care sunt în număr de șase.

Vor fi șase puncte de acces pentru fiecare sector în parte.

Accesul se va face începând cu ora 16.00.

Cel mai important moment al evenimentului este ora 18.00, când va fi omologat evenimentul.

La ora 19.00, va începe un concert cu un invitat-surpriză.

Între ora de acces și ora de omologare a evenimentului vor avea loc mai multe activități în Șanțurile Cetății.