Jennifer Lopez lansează o nouă piesă, despre iubire și durerea de a pierde pe cineva drag

Artista a povestit că a revenit în studio după ce gemenii săi, Max și Emme, pe care îi are cu fostul soț Marc Anthony, au plecat la facultate.

„Este o perioadă foarte fericită. Am scris unele dintre cele mai bune cântece din cariera mea și sunt foarte încântată”, a declarat Jennifer Lopez pentru Variety.

Cântăreața a descris „Proof of Love” drept o piesă veselă, pe ritmuri de dans, care abordează însă și emoții dificile.

„Este un cântec vesel, de dans, dar vorbește și despre durerea și tristețea pe care le simți când cineva drag nu mai este. Și acestea sunt o dovadă a iubirii”, a explicat Lopez.

Artista a spus că și-a dorit să transmită un mesaj pozitiv.

„Am vrut să transform acest sentiment într-unul pozitiv. Am vrut să fie un semn al iubirii, nu ceva devastator”, a completat ea.

Piesa, inclusă pe edițiile de vinil ale albumului „Love?”

Piesa „Proof of Love” va fi inclusă ca bonus pe edițiile de vinil ale albumului „Love?”, lansat de Jennifer Lopez în 2011. Acestea reprezintă primele versiuni pe vinil ale materialului discografic, iar precomenzile au început miercuri.

Cel de-al șaptelea album de studio al artistei include hituri precum „On the Floor”, realizat în colaborare cu Pitbull, „I’m Into You”, alături de Lil Wayne, și „Papi”.

„Proof of Love” va fi urmată de alte piese noi, pe care Lopez le descrie drept foarte distractive.

Revenirea în studio vine într-o perioadă de schimbări în viața personală a artistei. Plecarea copiilor la facultate a făcut-o să se confrunte cu un nou capitol al vieții, pe care l-a descris drept dureros, trist și înfricoșător.

„Copiii ocupă o parte atât de mare din gândurile tale atât de mult timp, iar când pleacă, este devastator, trist și înfricoșător. Te trezești în fața unei vieți complet diferite și te întrebi: «Ce voi face cu tot acest spațiu și cu tot acest timp?» În cazul meu, m-am întors în studio”, a spus artista.

Ultimul album de studio cu material original al cântăreței este „This Is Me…Now”, lansat pe 16 februarie 2024. În 2025, Lopez a apărut și pe coloana sonoră a filmului Kiss of the Spider Woman.