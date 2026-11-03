Justin Timberlake pregătește un documentar în patru părți despre viața sa. Janet Jackson va apărea în producție

Proiectul este descris de surse apropiate producției drept o serie în care fostul membru al trupei *NSYNC ar urma să vorbească despre momente importante din viața personală și profesională, potrivit publicației Variety.

Unul dintre subiectele abordate ar fi controversatul moment de la pauza finalei Super Bowl din 2004, când Justin Timberlake a expus accidental sânul lui Janet Jackson, în timpul spectacolului susținut împreună pe scenă. Incidentul a provocat un scandal de amploare și a devenit cunoscut sub denumirea de „wardrobe malfunction” („incident vestimentar”).

Potrivit sursei citate, Janet Jackson va participa la docuserie și va vorbi despre controversa respectivă. Deocamdată, nu au fost dezvăluite alte detalii despre conținutul celor patru episoade sau despre ceilalți invitați.

Justin Timberlake și-a cerut scuze după controversa de la Super Bowl

Janet Jackson a suportat o mare parte din reacțiile negative și criticile publice după incidentul din 2004.

În februarie 2021, cântărețul și-a cerut public scuze atât lui Janet Jackson, cât și fostei sale partenere, Britney Spears, recunoscând că beneficiase de un sistem care tolera misoginia și rasismul.

„Îmi pare profund rău pentru momentele din viața mea în care acțiunile mele au contribuit la această problemă, în care am vorbit fără să mă gândesc sau nu am intervenit atunci când ar fi trebuit”, a scris artistul în mesajul publicat atunci.

Un nou capitol în cariera cântărețului

Docuseria vine într-o perioadă în care Justin Timberlake a vorbit mai deschis despre experiențele personale și dificultățile din viața sa.

În 2024, artistul a fost arestat în Hamptons pentru că a condus sub influența alcoolului. Ulterior, a pledat vinovat pentru o acuzație mai puțin gravă și a fost condamnat la 25 de ore de muncă în folosul comunității.

În anul următor, Timberlake a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, despre care a spus că i-a provocat dureri și episoade de oboseală accentuată în timpul turneului său mondial „Forget Tomorrow”.

Cel mai recent album al cântărețului, „Everything I Thought It Was”, a fost lansat în 2024 și a ajuns pe locul al patrulea în clasamentul Billboard 200. La începutul lunii octombrie 2026, acesta a lansat și piesa „House Music”, realizată în colaborare cu Quavo.

Seria în patru părți este așteptată să se lanseze pe Apple TV în decembrie 2026.