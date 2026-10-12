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Surpriză pentru fanii lui Britney Spears: o melodie înregistrată cu Justin Timberlake în 2001, lansată după 25 de ani

Britney Spears a lansat o melodie înregistrată în urmă cu 25 de ani și compusă împreună cu Justin Timberlake, într-o perioadă în care cei doi formau unul dintre cele mai cunoscute cupluri din industria muzicală.
Surpriză pentru fanii lui Britney Spears: o melodie înregistrată cu Justin Timberlake în 2001, lansată după 25 de ani
Britney Spears/sursa foto: X
Oana Antipa
12 oct. 2026, 19:33, Știrile zilei
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Piesa „She’ll Never Be Me” fusese pregătită pentru albumul „Britney”, din 2001, dar nu a mai ajuns pe versiunea finală a discului.

Melodia apare acum în contextul aniversării a 25 de ani de la lansarea celui de-al treilea album de studio al artistei, relatează Rolling Stone. O ediție aniversară a materialului „Britney”, care va include cinci piese suplimentare, este programată pentru 6 noiembrie.

Piesa a fost abandonată în 2001

„She’ll Never Be Me” a fost înregistrată în 2001, iar Justin Timberlake a participat atât la compoziție, cât și cu backing vocals. Producția îi aparține lui Alex Greggs, cunoscut și sub numele Riprock.

Greggs a explicat anterior că melodia nu a fost eliminată deoarece casa de discuri ar fi considerat-o nepotrivită, ci pentru că existau alte cântece considerate mai puternice pentru album.

Discul „Britney” avea să includă unele dintre cele mai cunoscute piese din cariera artistei, între care „I’m a Slave 4 U”, „Overprotected” și „I’m Not a Girl, Not Yet a Woman”. Timberlake a fost implicat și în realizarea melodiei „What It’s Like to Be Me”, inclusă pe album.

Producătorul a remarcat și felul în care vocile celor doi artiști se suprapun pe „She’ll Never Be Me”, spunând că acestea „se îmbină foarte bine”. Potrivit acestuia, ar fi fost interesant ca Spears și Timberlake să fi realizat mai multe colaborări în perioada respectivă.

O melodie din perioada relației Spears – Timberlake

Lansarea are și o încărcătură aparte prin prisma istoriei personale dintre cei doi artiști. Britney Spears și Justin Timberlake au avut o relație între 1999 și 2002, despărțirea lor devenind ulterior subiectul unei intense atenții mediatice.

Spears a revenit asupra acelei perioade în volumul autobiografic „The Woman in Me”, publicat în 2023, în care a descris impactul emoțional puternic pe care l-a avut despărțirea asupra sa.

Apariția piesei nu înseamnă însă că Britney Spears și-a reluat oficial cariera muzicală. Artista declarase în urmă cu doi ani că nu intenționează să revină în industria muzicală.

Albumul „Britney” împlinește 25 de ani

Noua ediție aniversară marchează un sfert de secol de la apariția albumului care a reprezentat o etapă importantă în transformarea imaginii artistice a lui Spears.

„She’ll Never Be Me” oferă astfel publicului acces la o înregistrare rămasă în arhivă timp de 25 de ani și la una dintre puținele colaborări muzicale dintre Britney Spears și Justin Timberlake din perioada în care cei doi erau împreună.

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