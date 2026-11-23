„Nivelul de nebunie pe care îl experimentau cei doi când erau împreună era definiția nebuniei”, a spus Lynn Harless despre fostul cuplu.

Luni, a fost lansat trailerul pentru „Timberlake”, un serial regizat de câștigătorul premiului Oscar Fisher Stevens, care va reflecta cele trei decenii petrecute de cântărețul și actorul în vârstă de 45 de ani în centrul atenției, potrivit The Independent.

Serialul va conține imagini de arhivă și interviuri cu colaboratorii, prietenii și familia lui Timberlake, inclusiv mama sa, Lynn Harless, și soția sa, Jessica Biel.

Detalii privind relația dintre Justin Timberlake și Britney Spears

În cadrul trailerului, Timberlake vorbește despre relația sa anterioară cu Britney Spears, spunând că „Britney cânta în deschiderea concertului pentru *NSYNC. Eram împreună pe turneu și vedeam cu toții lumea”.

Seria în patru părți va avea premiera pe 11 decembrie, când vor fi difuzate primele două episoade, al treilea episod urmând să fie difuzat pe 18 decembrie, iar finalul pe 23 decembrie.

Despre relația sa cu Biel, cântărețul spune că „este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Acesta este un lucru pe care l-am făcut bine”.

Documentarul abordează și controversata prestație a lui Timberlake alături de Janet Jackson la Super Bowl din 2004, precum și arestarea sa din 2024 pentru conducere sub influența alcoolului, potrivit sursei citate.

Spears, care a avut o relație cu Timberlake între 1999 și 2002, nu apare în trailer.

Anterior, artista a spus în cartea sa lansată în 2023, „The Woman in Me”, că s-au înșelat unul pe celălalt în perioada petrecută împreună.

Timberlake dezminte că ar fi scris o piesă despre Spears

La începutul acestei luni, Timberlake a dezmințit zvonurile vechi de zeci de ani conform cărora single-ul său din 2006, „What Goes Around…Comes Around”, ar fi fost scris despre Britney Spears. Artisul a spus că melodia a fost scrisă despre experiența prietenului său, mai arată sursa citată.

„Nu este o poveste personală de-a mea, ci de fapt o poveste personală de la un prieten pentru care am cerut permisiunea să o folosesc”, a explicat Timberlake.