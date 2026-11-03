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Neve Campbell confirmă revenirea în „Scream 8”. Actrița o va interpreta din nou pe Sidney Prescott

Actrița Neve Campbell a confirmat că va reveni în rolul lui Sidney Prescott în „Scream 8”, următorul film al celebrei francize horror. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment organizat la Londra pentru serialul Netflix „Black Doves”, unde actrița a vorbit despre proiectele sale viitoare.
Neve Campbell confirmă revenirea în „Scream 8”. Actrița o va interpreta din nou pe Sidney Prescott
sursă foto: AdMedia via ZUMA Press Wire
Petre Apostol
03 nov. 2026, 03:13, Știrile zilei
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Întrebată de jurnaliști despre planurile profesionale, Campbell a menționat că lucrează la două seriale și că „Scream 8” se află, de asemenea, în pregătire.

„Nu vă pot spune niciodată nimic despre «Scream 8». Voi fi în el”, a declarat actrița într-un interviu acordat agenției Associated Press.

Revenirea lui Neve Campbell reprezintă o veste importantă pentru fanii seriei, Sidney Prescott fiind personajul central al francizei încă de la primul film, lansat în 1996.

„Scream 8” este deja în dezvoltare

Al optulea film al seriei este în dezvoltare la Spyglass Media Group și Paramount Pictures, după succesul comercial al producției „Scream 7”, lansată în cinematografe pe 27 februarie 2026.

Scenariul noului film va fi scris de surorile Lilla și Nora Zuckerman, cunoscute pentru activitatea lor la serialul „Poker Face”.

Kevin Williamson, creatorul francizei și regizorul celui de-al șaptelea film, nu va reveni în scaunul regizoral pentru următoarea producție, dar va rămâne implicat în proiect în calitate de producător.

Deocamdată, studioul nu a anunțat oficial ceilalți membri ai distribuției, regizorul sau data lansării.

Neve Campbell a lipsit din „Scream VI” din cauza unei dispute financiare

Actrița a interpretat-o pe Sidney Prescott în primele cinci filme ale francizei, dar a absentat din „Scream VI”, lansat în 2023, după o dispută privind remunerația oferită pentru participarea sa.

Campbell a explicat atunci că oferta primită nu reflecta valoarea contribuției sale la succesul seriei.

Ea a revenit în „Scream 7”, unde Sidney Prescott încearcă să își protejeze familia după apariția unor noi criminali mascați Ghostface.

Filmul a obținut cel mai bun debut internațional din istoria francizei, cu încasări de aproximativ 97 de milioane de dolari în primul weekend. Ulterior, producția a depășit pragul de 200 de milioane de dolari la nivel mondial, devenind cel mai profitabil titlu din seria „Scream”, potrivit Paramount Pictures.

În cea de-a șaptea producție au mai revenit Courteney Cox, în rolul jurnalistei Gale Weathers, și Matthew Lillard, care l-a interpretat pe Stu Macher în filmul original.

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