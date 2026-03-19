Kristen Stewart o va interpreta pe Sally Ride, prima femeie din SUA care a ajuns în spațiu

Proiectul cu actrița americană Kristen Stewart, dezvoltat în ultimii ani, va fi realizat sub forma unei serii limitate. va fi coordonat de scenarista Maggie Cohn, care va semna și producția executivă.

Serialul are la bază volumul „The New Guys” (2023), scris de Meredith E. Bagby.

„The Challenger” va aborda unul dintre cele mai importante momente din istoria explorării spațiale, inclusiv evenimentele care au precedat tragedia navetei spațiale Challenger din 1986, precum și investigația ulterioară.

Povestea urmărește atât parcursul profesional al lui Sally Ride, cât și experiența personală a acesteia în cadrul programului spațial american.

Sally Ride a devenit prima femeie americană care a ajuns în spațiu. Ulterior, a făcut parte din comisia prezidențială care a investigat dezastrul Challenger, soldat cu moartea a șapte membri ai echipajului.

Reprezentanții Amazon MGM Studios au declarat că proiectul își propune să evidențieze curajul și impactul istoric al astronautei.

Kristen Stewart, devenită celebră pentru rolul din filmul Amurg / Twilight, a fost nominalizată la Premiile Oscar în 2022.