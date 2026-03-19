Kristen Stewart o va interpreta pe Sally Ride, prima femeie din SUA care a ajuns în spațiu

Compania Amazon MGM a anunțat joi că a aprobat oficial producția miniseriei „The Challenger”, în care Kristen Stewart va interpreta rolul astronautei Sally Ride, prima femeie din SUA care a ajuns în spațiu.
Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
19 mart. 2026, 20:44, Știrile zilei

Proiectul cu actrița americană Kristen Stewart, dezvoltat în ultimii ani, va fi realizat sub forma unei serii limitate. va fi coordonat de scenarista Maggie Cohn, care va semna și producția executivă.

Serialul are la bază volumul „The New Guys” (2023), scris de Meredith E. Bagby.

„The Challenger” va aborda unul dintre cele mai importante momente din istoria explorării spațiale, inclusiv evenimentele care au precedat tragedia navetei spațiale Challenger din 1986, precum și investigația ulterioară.

Povestea urmărește atât parcursul profesional al lui Sally Ride, cât și experiența personală a acesteia în cadrul programului spațial american.

Sally Ride a devenit prima femeie americană care a ajuns în spațiu. Ulterior, a făcut parte din comisia prezidențială care a investigat dezastrul Challenger, soldat cu moartea a șapte membri ai echipajului.

Reprezentanții Amazon MGM Studios au declarat că proiectul își propune să evidențieze curajul și impactul istoric al astronautei.

Kristen Stewart, devenită celebră pentru rolul din filmul Amurg / Twilight, a fost nominalizată la Premiile Oscar în 2022.

Recomandarea video

Ucraina face o breșă în apărarea aeriană rusă. De ce și cu ce succes? / “Apărarea aeriană a Rusiei din Crimeea s-ar putea prăbuși în cursul acestui an”
G4Media
Cum arată o pensionară de 70 de ani după procedura de lifting facial. Internauții l-au numit pe medic „omul-miracol”
Gandul
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Cancan
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport
Închisoare cu executare pentru un bărbat care „și-a făcut cadou” un iPhone 15 Pro găsit într-un autobuz STB: „Trebuie sancționat aspru”
Libertatea
Medicamentul IEFTIN pentru diabet care ar putea reduce semnificativ riscul unui cancer mortal
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor