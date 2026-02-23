Lily Collins o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre pelicula Breakfast at Tiffany’s

Scenariul va fi semnat de Alena Smith, creatoarea serialului „Dickinson”, și este bazat pe bestsellerul semnat de Sam Wasson, „Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman”, potrivit Hollywood Reporter.

Volumul urmărește întregul parcurs al filmului – de la pre-producție și problemele de pe platou, până la lansarea care a devenit un moment de cotitură pentru film, modă și cultura pop. Printre personajele-cheie prezentate se numără scriitorul Truman Capote, creatoarea de costume Edith Head și regizorul Blake Edwards, alături de Hepburn.

Proiectul este dezvoltat de Imagine Entertainment și compania Case Study Films, fondată de Lily Collins, în colaborare cu producătorul Scott LaStaiti.

„Breakfast at Tiffany’s”, lansat în 1961, a consolidat statutul lui Audrey Hepburn drept un simbol al eleganței și rafinamentului, filmul devenind un reper cultural major și una dintre cele mai influente producții din istoria Hollywoodului.

Lily Collins, nominalizată la Globurile de Aur și Premiile Emmy, joacă în serialul de succes „Emily in Paris”, produs tot de Imagine Entertainment, ajuns la al cincilea sezon și deja reînnoit pentru un al șaselea.