Locul de pe Pământ unde pinguinii sunt mai numeroși decât oamenii

Insulele subantarctice din Noua Zeelandă sunt incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Cuprind cinci grupuri de insule îndepărtate, răspândite în Oceanul Antarctic.

Se numără printre cele mai neatinse și mai puțin modificate insule rămase pe Pământ, conform Express.

Poziția lor geografică, la intersecția marilor curenți oceanici, creează ape extrem de bogate în nutrienți. Rezultatul este o densitate remarcabilă a faunei sălbatice.

50.000 de pinguini, populația unui oraș

Cel mai recent studiu a numărat 20.716 perechi reproducătoare pe o insulă și 4.904 pe alta. În total, peste 50.000 de pinguini trăiesc pe aceste insule. Este aproximativ populația unui oraș precum Shrewsbury, concentrată pe 3 km².

Pinguinii nu locuiesc acolo tot timpul anului. Sosesc în septembrie pentru sezonul de reproducere. Ouăle sunt depuse între sfârșitul lui septembrie și începutul lui octombrie. Până la mijlocul lunii ianuarie, puii se îndreaptă spre mare.

Cum ajungeți acolo

Zborurile din Europa către Noua Zeelandă durează aproximativ 24 de ore, cu o escală. De acolo, vizitatorii se deplasează spre Bluff sau Invercargill, pe Insula de Sud, pentru a se alătura expedițiilor specializate. Călătoriile durează între 8 și 12 zile. Prețurile pornesc de la aproximativ 8.000 de lire sterline pe persoană. Numărul de pasageri este strict limitat, iar permisele de aterizare sunt obligatorii. Locurile se ocupă cu un an sau mai mult în avans.

Nu este o destinație accesibilă oricui. Nici ca distanță, nici ca preț. Dar pentru cei care ajung acolo, spectacolul celor 50.000 de pinguini face fiecare kilometru parcurs să merite.