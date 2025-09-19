Martin Scorsese va regiza un nou film, cu Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence în rolurile principale

Potrivit Deadline, filmările sunt programate să înceapă în ianuarie. Scenariul a fost scris de Patrick Marber. Inițial, Scorsese urma doar să producă adaptarea, dar între timp a decis să semneze și regia, după succesul cu Killers of the Flower Moon.

Povestea are accente onirice și urmărește un cuplu american care călătorește într-un mic orășel european acoperit de zăpadă pentru a adopta un copil. Cei doi se cazează într-un hotel imens, aproape pustiu, unde întâlnesc personaje enigmatice: o cântăreață extravagantă, un om de afaceri depravat și un vindecător carismatic. Pe măsură ce luptă să își ducă la bun sfârșit planul, realitatea devine tot mai instabilă, iar identitatea și relația lor sunt puse sub semnul întrebării.

Materialul amintește de atmosfera misterioasă explorată de Scorsese și DiCaprio în Shutter Island.

DiCaprio vine după colaborarea cu Paul Thomas Anderson la filmul One Battle After Another, ce va avea premiera săptămâna viitoare. La rândul său, Lawrence a fost prezentă în competiția de la Cannes cu Die, My Love, regizat de Lynne Ramsay și produs tot de Scorsese, alături de Robert Pattinson în distribuție.