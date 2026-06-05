MINA și Noriel intră în universul NIBIRU, transformând Costineștiul într-un spațiu al imaginației și al experiențelor pentru familii și copii (P)

Universul NIBIRU extinde zona Hype Play, unul dintre punctele de atracție dedicate copiilor , odată cu venirea MINA și Noriel, aducând împreună creativitatea, jocul și experiențele interactive. Proiectul conturează o zonă gândită ca parte dintr-un concept mai amplu, în care stațiunea NIBIRU aduce un mod nou de a construi experiențe pentru familie, într-un cadru memorabil atât pentru cei mici, cât și pentru adulții care îi însoțesc. Astfel, NIBIRU își consolidează poziția de stațiune de entertainment și lifestyle de pe litoral pentru toate generațiile, oferind o experiență completă de vacanță la mare, cu activități pentru copii, atracții interactive și opțiuni de petrecere a timpului liber pentru întreaga familie.

NIBIRU anunță oficial colaborarea cu MINA, Museum of Immersive New Art, cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud-Est și primul spațiu imersiv din România. MINA prezintă într-un format care aduce împreună arta, tehnologia și storytellingul, într-un spațiu senzorial gândit pentru toate vârstele. Muzeul aduce în NIBIRU o experiență imersivă spectaculoasă, construită ca o călătorie prin misterele oceanului, în care imaginea, sunetul și mișcarea se împletesc într-un univers captivant pentru copii și părinți deopotrivă.

Show-ul „În Inima Oceanului” îi poartă pe vizitatori de la suprafața calmă a apei până în adâncurile în care apar recife de corali, țestoase, delfini, bancuri de pești și rechini, într-o explorare de aproximativ 20 de minute care transformă fiecare moment într-o descoperire. Creat de echipa MINA Creative Studio, cu sound design original semnat de George Popa, spectacolul vorbește despre frumusețea lumii subacvatice, dar și despre echilibrul fragil al oceanului, făcând experiența atât emoționantă, cât și memorabilă pentru întreaga familie.

În același timp, Noriel intră oficial în NIBIRU cu un magazin de jucării de 160 mp, amplasat chiar lângă Hype Play, cel mai mare playground de pe litoral, într-o zonă gândită special pentru copii și părinți. Prezența Noriel completează atmosfera de familie din stațiunea NIBIRU și aduce un plus de bucurie unei experiențe care se bazează pe descoperire, imaginație și timp de calitate petrecut împreună.

Hype Play este una dintre cele mai importante zone de familie din NIBIRU, cu 5000 mp dedicați jocului, iar vecinătatea cu Noriel transformă această zonă într-un adevărat punct de atracție pentru cei mici. În locul unei simple vizite la mare, familiile găsesc aici un traseu complet de vacanță: joacă, spectacole, cumpărături, plimbări și momente petrecute împreună Oferta variată de activități pentru copii din stațiunea NIBIRU contribuie la transformarea litoralului într-o destinație de vacanță care îmbină distracția, educația și explorarea.

Prin acești noi parteneri, NIBIRU își întărește promisiunea de a fi o stațiune în care fiecare membru al familiei are ceva de descoperit, iar timpul petrecut pe litoral devine mai bogat, mai viu și mai memorabil. Proiectul continuă să adune branduri și experiențe care construiesc o vară de neuitat, într-un loc în care energia, siguranța și imaginația merg împreună.

NIBIRU se deschide oficial pe 16 iulie 2026, la Costinești, și funcționează ca o locație completă pentru vară, construită în jurul experiențelor dedicate familiilor, copiilor și publicului de toate vârstele. Sezonul se va desfășura pe durata a 46 de zile, până pe 30 august 2026. Proiectul este gândit ca o stațiune de entertainment integrată, cu spectacole zilnice, festivaluri, experiențe tematice și acces gratuit pe promenada centrală, astfel încât să ofere un program continuu pe tot parcursul verii.

Despre NIBIRU

NIBIRU este o stațiune de entertainment dezvoltată în Costinești, unde în fiecare zi au loc concerte, festivaluri, activități sportive, experiențe culturale și programe dedicate publicului larg. Concepută pentru a reuni generații și comunități diferite, NIBIRU oferă experiențe pentru tineri, familii, copii și turiști care caută mai mult decât o destinație tradițională de vacanță. Prin combinația dintre festivaluri, atracții permanente, experiențe pentru familii și activități pentru copii, NIBIRU propune un nou model de vacanță la mare, transformând litoralul românesc într-o destinație de entertainment pentru toate generațiile.