„Vin din lumea modei, așa că aveam o anumită libertate în relația cu propriul corp, dobândită prin munca pe care o făcusem înainte. Chiar și astăzi, cred că nuditatea poate contribui la conturarea unui personaj”, a spus actrița Monica Bellucci, în cadrul unui masterclass organizat vineri de publicația Variety la Festivalul Internațional de Film de la Marrakech.

Ea a dat ca exemple producțiile „Anora” și „Poor Things”, în care corpul actrițelor are un rol important în construirea personajelor.

„Când interpretezi un rol și nuditatea face parte din acel rol, este pur și simplu un instrument de lucru. Nu este o modalitate de a te expune. De fapt, este ca un costum care dă viață unui personaj”, a declarat Monica Bellucci.

Vedeta, în vârstă de 62 de ani, a interpretat de-a lungul carierei numeroase personaje în filme cu scene de nuditate.

Experiența de la filmările „Malèna”

Actrița a revenit asupra unuia dintre cele mai cunoscute roluri ale sale, cel din drama „Malèna”, regizată de Giuseppe Tornatore și lansată în 2000.

Filmul prezintă povestea unei femei a cărei frumusețe stârnește dorință, invidie și, în cele din urmă, violență într-o comunitate siciliană din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Bellucci a explicat că scenariul a impresionat-o încă de la prima lectură.

„Scenariul era deja foarte puternic, pentru că spune povestea femeilor care trăiesc într-o lume a bărbaților, dificultatea acestor relații și violența. Este vorba despre o femeie care se trezește singură într-o lume a bărbaților și trebuie să facă față situației. În fond, este încă un film foarte actual”, a povestit actrița.

La momentul filmărilor, Bellucci avea deja succes în Franța, după apariția în pelicula „L’Appartement”, alături de Vincent Cassel. Rolul din „Malèna” a presupus și scene de nuditate, pe care actrița spune că le-a abordat firesc.

„Îmi place cinematografia, dar prefer viața”

În cadrul întâlnirii de la Marrakech, Bellucci a vorbit și despre relația sa cu industria americană de film, precizând că nu și-a dorit niciodată să se mute definitiv în Statele Unite, în ciuda succesului obținut la Hollywood.

„Îmi place America. Iubesc toate aceste posibilități, energia și șansa de a face atât filme mari, cât și producții independente. Dar mă simt profund europeană. Locuiesc între Paris și Roma și iubesc acest lucru”, a declarat actrița.

Ea a mărturisit că, odată cu trecerea anilor, apreciază tot mai mult atât profesia, cât și viața personală, familia și prietenii.

„Îmi place cinematografia, dar prefer viața”, a spus Bellucci.