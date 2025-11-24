Netflix anulează trei seriale în cadrul unei restructurări majore de final de an

Netflix a anunțat oficial anularea a încă trei seriale, marcând un nou val de tăieri bruște în timp ce platforma își reorganizează oferta în perspectiva anului 2026, scrie NetflixLife.

Decizia vine la doar câteva zile după ce creatoarea Lena Dunham a confirmat că serialul său „Too Much” nu va reveni cu un al doilea sezon, deși existaseră speranțe că ar putea continua dacă audiențele ar fi fost suficient de mari.

Dacă „Too Much” a beneficiat de un final oarecum planificat, cele mai noi anulări lasă mai multe proiecte animate fără concluzii.

Trei seriale animate, anulate după luni de incertitudine

După luni fără actualizări oficiale, Netflix a confirmat că nu va exista un sezon doi pentru „Exploding Kittens”, „Twilight of the Gods” și „Good Times”.

Toate cele trei seriale animate au debutat în 2024 și au rămas în așteptare, în timp ce fanii sperau la confirmarea unei reînnoiri.

Potrivit unor rapoarte din industrie, dezvoltarea pentru eventuale sezoane viitoare începuse deja în cazul „Exploding Kittens” și „Twilight of the Gods”, semn că echipele creative sperau încă într-o continuare.

Audiențele scăzute și lipsa de interes au determinat decizia

Deși exista optimism intern privind continuarea acestor proiecte, niciunul dintre cele trei seriale nu a obținut vizualizări consistente sau un impact cultural semnificativ pe platformă.

Netflix a acordat uneori șanse suplimentare unor seriale pentru a-și construi un public, dar performanța acestor titluri nu a atins pragul necesar pentru reînnoire.

Decizia sugerează o strategie mai agresivă, cu accent pe producțiile care generează rapid angajament consolidat.

Serialul lui Zack Snyder, printre cele mai surprinzătoare anulări

Dintre cele trei titluri anulate, cea mai surprinzătoare decizie este eliminarea „Twilight of the Gods”, realizat de regizorul Zack Snyder.

În ciuda fanbase-ului considerabil al regizorului, serialul nu a intrat niciodată în Top 10 Global Netflix după lansare.

Hotărârea subliniază noua orientare a platformei, ce pune un accent tot mai mare pe reacția cuantificabilă a publicului, chiar și în cazul proiectelor susținute de creatori de renume.