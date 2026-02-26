Prima pagină » Life-Entertaiment » Nu e Bali, nu e Lisabona. Cea mai tare destinație pentru nomazii digitali e o stațiune de schi

Nu e Bali, nu e Lisabona. Cea mai tare destinație pentru nomazii digitali e o stațiune de schi

O stațiune de schi din Bulgaria a găsit rețeta perfectă pentru a atrage turiști tot anul. Bansko, un oraș cu 10.000 de locuitori, a devenit unul dintre cele mai căutate refugii pentru nomazii digitali din întreaga lume.
Nu e Bali, nu e Lisabona. Cea mai tare destinație pentru nomazii digitali e o stațiune de schi
Andreea Tobias
26 feb. 2026, 19:38, Știrile zilei

În ultimii ani, în oraș au apărut trei centre de coworking cu sute de locuri disponibile. Internetul rapid și infrastructura modernă au făcut restul. Astăzi, sute de familii din toată lumea s-au stabilit definitiv în Bansko, conform AFP.

Oscar Train, un danez de 25 de ani, lucrează din Bansko aproximativ șase luni pe an din 2021. Motivul principal nu este doar stilul de viață, ci și taxele. În Bulgaria plătește aproximativ 15% impozite, inclusiv contribuții sociale. În Marea Britanie ar fi plătit 45%, fără contribuții sociale.

Iarna, ziua lui începe cu două ore de schi pe pârtiile de 75 de kilometri din Bansko. Vara, participă la evenimente special create pentru nomazi digitali, precum Nomad Fest, un festival de o săptămână dedicat stilului de viață remote.

Orașul care oferă totul

Bansko se află la doar două ore de Sofia și două ore și jumătate de coasta greacă. Este înconjurat de izvoare termale și dominat de Muntele Vihren, care se înalță la aproape 3.000 de metri. Pe lângă spațiile de coworking, au apărut restaurante și cafenele de lux printre casele de piatră și străzile pietruite ale orașului.

Primarul Stoycho Banenski recunoaște că impactul economic al străinilor a fost „semnificativ”. Mai ales în contextul în care schimbările climatice amenință din ce în ce mai mult sporturile de iarnă.

Există și dezavantaje 

Nu toată lumea este mulțumită de această transformare. Costul vieții a crescut, iar prețurile locuințelor au explodat. Anne Dupal, o franțuzoaică stabilită în Bansko din 2022, recunoaște că există o gentrificare legată de valul de străini.

Totuși, tinerii localnici văd lucrurile diferit. „Orașul a devenit internațional și tinerii beneficiază de acest lucru”, spune Nikola Kalistrin, 29 de ani, născut și crescut în Bansko.

Recomandarea video

A intrat în vigoare decizia Înaltei Curți care omoară dosare de evaziune fiscală, ca urmare a unui amendament depus de Laura Vicol
G4Media
Unde se află cel mai toxic oraș din lume. Totul este contaminat, iar mii de familii și-au abandonat casele. De ce se întorc o singură zi pe an, aici
Gandul
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Demis pentru incompetență de Ilie Bolojan, a fost numit vicepreședinte o lună mai târziu
Libertatea
Zodia care începe primăvara cu mari probleme de sănătate. Cristina Demetrescu: „Au nevoie de concediu medical”
CSID
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor