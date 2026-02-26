Nu e Bali, nu e Lisabona. Cea mai tare destinație pentru nomazii digitali e o stațiune de schi

În ultimii ani, în oraș au apărut trei centre de coworking cu sute de locuri disponibile. Internetul rapid și infrastructura modernă au făcut restul. Astăzi, sute de familii din toată lumea s-au stabilit definitiv în Bansko, conform AFP.

Oscar Train, un danez de 25 de ani, lucrează din Bansko aproximativ șase luni pe an din 2021. Motivul principal nu este doar stilul de viață, ci și taxele. În Bulgaria plătește aproximativ 15% impozite, inclusiv contribuții sociale. În Marea Britanie ar fi plătit 45%, fără contribuții sociale.

Iarna, ziua lui începe cu două ore de schi pe pârtiile de 75 de kilometri din Bansko. Vara, participă la evenimente special create pentru nomazi digitali, precum Nomad Fest, un festival de o săptămână dedicat stilului de viață remote.

Orașul care oferă totul

Bansko se află la doar două ore de Sofia și două ore și jumătate de coasta greacă. Este înconjurat de izvoare termale și dominat de Muntele Vihren, care se înalță la aproape 3.000 de metri. Pe lângă spațiile de coworking, au apărut restaurante și cafenele de lux printre casele de piatră și străzile pietruite ale orașului.

Primarul Stoycho Banenski recunoaște că impactul economic al străinilor a fost „semnificativ”. Mai ales în contextul în care schimbările climatice amenință din ce în ce mai mult sporturile de iarnă.

Există și dezavantaje

Nu toată lumea este mulțumită de această transformare. Costul vieții a crescut, iar prețurile locuințelor au explodat. Anne Dupal, o franțuzoaică stabilită în Bansko din 2022, recunoaște că există o gentrificare legată de valul de străini.

Totuși, tinerii localnici văd lucrurile diferit. „Orașul a devenit internațional și tinerii beneficiază de acest lucru”, spune Nikola Kalistrin, 29 de ani, născut și crescut în Bansko.