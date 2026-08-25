Opt ținute legendare ale lui Freddie Mercury, reunite într-o expoziție specială la Londra

Proiectul, intitulat Freddie Mercury Splendid Things, va reuni opt ținute și accesorii asociate unor momente importante din cariera artistului. Șapte dintre acestea sunt împrumutate muzeului de Mary Austin, fosta logodnică și una dintre cele mai apropiate persoane din viața lui Mercury, potrivit The Independent.

Traseul expozițional va avea șase opriri și va urmări evoluția imaginii scenice a cântărețului, punând accent pe stilul extravagant, carisma și interesul său pentru modă, design și expresie vizuală.

Printre piesele expuse se află un ansamblu alb-negru purtat la unul dintre primele concerte Queen de la Imperial College și care a apărut și pe coperta albumului de debut al formației, lansat în 1973.

Costumul din „Bohemian Rhapsody” și celebra coroană

Vizitatorii vor putea vedea și costumul cunoscut sub numele „Mercury Wing”, creat de Wendy de Smet. Freddie Mercury l-a purtat în timpul turneului A Night at the Opera din 1975 și în videoclipul piesei „Bohemian Rhapsody”.

Un alt punct de atracție va fi coroana și mantia concepute de Diana Moseley, purtate în timpul turneului Magic Tour. Acestea au fost folosite inclusiv la ultimul concert susținut de Mercury alături de Queen, la Knebworth, în 1986.

Muzeul pregătește și manechine realizate special pentru expoziție, poziționate astfel încât să sugereze postura și energia scenică a artistului.

Un omagiu adus unui artist care a definit o epocă

Freddie Mercury s-a născut Farrokh Bulsara la 5 septembrie 1946 și a fost unul dintre fondatorii Queen. Trupa a obținut șase single-uri și zece albume pe primul loc în topurile britanice, cu piese devenite clasice precum „Killer Queen”, „Crazy Little Thing Called Love” și „We Are The Champions”.

În cariera solo, Mercury a lansat albumul Mr Bad Guy în 1985 și, trei ani mai târziu, proiectul Barcelona, realizat împreună cu soprana Montserrat Caballé.

Artistul a murit în 1991, la vârsta de 45 de ani, în urma unei pneumonii bronșice asociate SIDA.

Expoziția Freddie Mercury Splendid Things va fi deschisă la V&A South Kensington între 24 octombrie 2026 și 17 ianuarie 2027, perioadă care ar putea interesa și turiștii români care ajung la Londra în lunile de toamnă și iarnă.