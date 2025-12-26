Prima pagină » Life-Entertaiment » Perry Bamonte, chitarist al trupei The Cure, a murit de Crăciun, la vârsta de 65 de ani

Perry Bamonte, chitaristul și claviaturistul trupei britanice The Cure, a murit de Crăciun, la vârsta de 65 de ani, a anunțat formația într-un mesaj publicat vineri, pe site-ul oficial.
sursă foto: The Cure
Petre Apostol
26 dec. 2025, 23:48, Știrile zilei

„Cu o tristețe enormă confirmăm moartea marelui nostru prieten și coleg de trupă, Perry Bamonte, care s-a stins acasă, după o scurtă boală, în perioada Crăciunului”, au transmis reprezentanții trupei The Cure.

„Tăcut, intens, intuitiv, constant și extrem de creativ, «Teddy» a fost o parte caldă și vitală din povestea The Cure”, se mai arată în comunicat.

Perry Bamonte a avut o contribuție esențială în istoria trupei

Perry Bamonte s-a alăturat inițial trupei în 1984. A devenit membru cu drepturi depline în 1990. A cântat la chitară, bas cu șase corzi și clape pe unele dintre cele mai importante albume The Cure, printre care:

– „Wish” (1992) – nominalizat la Grammy și ajuns pe locul 2 în Billboard 200, cu hitul „Friday I’m in Love”

– „Wild Mood Swings” (1996)

– „Bloodflowers” (2000)

– „Acoustic Hits” (2001)

– „The Cure” (2004)

Născut pe 3 septembrie 1960, la Londra, Bamonte a părăsit trupa în 2005, după 14 ani și peste 400 de concerte alături de The Cure.

Revenire și recunoaștere

În 2019, Perry Bamonte a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame alături de The Cure. Discursul de introducere a fost susținut de Trent Reznor (Nine Inch Nails).

El a revenit în trupă în 2022, participând la încă 90 de concerte, considerate de membrii formației drept unele dintre cele mai bune din istoria lor. Parcursul său s-a încheiat cu spectacolul „The Show of a Lost World”, susținut la Londra pe 1 noiembrie 2024.

Un omagiu emoționant

„Gândurile și condoleanțele noastre sunt alături de familia sa. Va fi enorm de mult regretat”, au transmis membrii trupei.

The Cure, activă din 1979, a influențat generații întregi de artiști, de la Nine Inch Nails, Deftones și My Chemical Romance, până la The Smashing Pumpkins, Phoebe Bridgers și Oasis. Perry Bamonte a rămas una dintre figurile-cheie ale identității sonore a trupei.

