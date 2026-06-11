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Prețul succesului pe termen lung: Trei alegeri dificile pe care le fac profesioniștii de top

Succesul pe termen lung nu depinde doar de talent sau de muncă, ci și de capacitatea de a lua decizii incomode și de a renunța la beneficii imediate în favoarea unor obiective mai importante. Specialiștii spun că tocmai aceste alegeri îi diferențiază pe cei mai performanți profesioniști de restul.
Prețul succesului pe termen lung: Trei alegeri dificile pe care le fac profesioniștii de top
Maria Miron
11 iun. 2026, 22:44, Știrile zilei
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Dorie Clark, expertă în dezvoltare profesională și autoarea cărții „Jocul pe termen lung”, susține că succesul durabil este construit prin decizii care privilegiază rezultatele viitoare, chiar dacă acestea generează disconfort și nesiguranță.

„Disponibilitatea de a lua decizii dificile, optimizate pentru termenul lung, este ceea ce îi diferențiază cu adevărat pe performerii de top”, spune aceasta.

Să spui „nu” unor oportunități care par atractive

Prima alegere dificilă este refuzarea unor propuneri care par bune la prima vedere. Mulți profesioniști acceptă proiecte, invitații sau colaborări de teamă să nu rateze ceva important, însă acest lucru le poate ocupa timpul și energia necesare pentru oportunități cu adevărat valoroase.

Specialista, citată de CNBC, a oferit exemplul unei invitații de a petrece o săptămână în Toscana, pe care ea și soțul ei au refuzat-o pentru a se putea concentra asupra lansării unei cărți.

„Trebuie să lași loc în calendar pentru șansele cu adevărat valoroase, iar singura modalitate de a face asta este să refuzi unele propuneri bune”, explică autoarea.

Ea recomandă evaluarea fiecărei oportunități în funcție de entuziasmul pe care îl generează, impactul potențial asupra carierei și sacrificiile pe care le presupune.

Să continui să muncești atunci când nimeni nu observă

A doua caracteristică a oamenilor de succes este capacitatea de a persevera chiar și atunci când rezultatele întârzie să apară, iar munca depusă pare să treacă neobservată.

Potrivit expertei în dezvoltare profesională, este ușor să rămâi motivat atunci când primești aprecieri și încurajări. Mult mai dificil este să continui atunci când nimeni nu pare interesat de progresul tău.

„Disponibilitatea de a munci într-o aparentă anonimitate, în timp ce îți perfecționezi meseria, poate fi frustrantă și solitară”, spune Dorie Clark. „Dar avantajele acumulate în timp îți pot schimba viața”.

Să accepți că obiectivele și identitatea se schimbă

Cea de-a treia alegere dificilă este recunoașterea faptului că obiectivele profesionale și chiar identitatea unei persoane se pot schimba de-a lungul timpului. Mulți oameni continuă să urmeze un drum profesional care nu îi mai reprezintă doar pentru că au investit ani de muncă și efort în construirea unei anumite cariere.

„Uneori, chiar poveștile pe care ni le spunem despre viața noastră profesională sunt cele care ne țin pe loc”, spune aceasta.

Potrivit expertei, semnele că o schimbare este necesară pot fi subtile: lipsa entuziasmului pentru muncă, interesul tot mai mare pentru un alt domeniu sau sentimentul că imaginea pe care ceilalți o au despre tine nu te mai definește.

În opinia sa, succesul pe termen lung nu înseamnă doar disciplină și ambiție, ci și curajul de a lua decizii dificile atunci când acestea sunt necesare.

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