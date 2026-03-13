Rămâi într-o relație nefericită din aceste motive. Psihologii le numesc scuze false

O relație nefericită este greu de recunoscut și și mai greu de părăsit, chiar și atunci când nemulțumirea este evidentă. Psihoterapeuta Susanne Wolf identifică mai multe tipare recurente la persoanele care continuă o relație despre care știu că nu le face bine. Primul și cel mai frecvent este teama de singurătate. Mulți preferă o relație nesatisfăcătoare în locul celibatului, fără să exploreze originea acestei frici, potrivit TF1 Info.

Mulți preferă o relație nesatisfăcătoare în locul celibatului, fără să exploreze originea acestei frici.

Un alt motiv invocat frecvent este teama de a-l răni pe celălalt sau copiii. La aceasta se adaugă frica de eșec după ce s-a investit timp și energie îndelungată în relație. Unii rămân din motive financiare, alții din cauza presiunii sociale sau familiale.

Convingeri limitative și dependență afectivă

Susanne Wolf descrie și un set de convingeri negative care blochează decizia de a pleca. „Nu voi găsi niciodată ceva mai bun” sau „nu cred că există relații mai bune” sunt gânduri care funcționează ca bariere invizibile.

Dependența afectivă și co-dependența joacă și ele un rol important. Sentimentul că „nu pot să-l/o părăsesc” sau că „nu știu cum să mă descurc fără el/ea” poate părea copleșitor și real, chiar dacă este o frică, nu un fapt.

Un alt mecanism subtil este reproducerea modelului familial. Dacă părinții au avut o relație nesatisfăcătoare, copiii tind să repete același tipar, deoarece acesta reprezintă norma lor afectivă.

Întrebările care ajută la luarea deciziei corecte

Psihologul Laure Silvestre recomandă câteva întrebări esențiale pentru a clarifica situația. Mai există dragoste în relație? Această relație permite creștere și evoluție personală? Permite avansarea către viața dorită?

Silvestre subliniază că o relație sănătoasă este una în care poți fi persoana care îți dorești să fii. Dacă ai senzația că stagnezi, întrebarea cheie este: te împiedici singur să avansezi sau o face partenerul?

O relație nefericită prelungită poate genera nemulțumire cronică, resentimente și detașare emoțională. Recunoașterea scuzelor false este primul pas către o decizie luată în cunoștință de cauză.