Războaiele scumpesc PlayStation. Creșterea de preț este semnificativă

Sony a anunțat o creștere a prețului pentru PlayStation 5 din cauza situației în care se află economia globală, potrivit PC Gamer. Prețurile vor crește începând cu 2 aprilie.

În SUA, versiunea cu unitate de disc va crește de la 550 de dolari la 650 dolari. Versiunea digitală va ajunge la 600 de dolari, iar PS5 Pro se va scumpi până la 850 de dolari.

Compania a transmis că acesta este un „pas necesar” pentru a menține calitatea și dezvoltarea produselor. De asemenea, Sony a explicat că majorările de prețuri sunt provocate de presiunile economice continue, precum inflația, tarifele vamale și costurile mai mari ale componentelor. Crizele au fost provocate de războaiele economice și cele clasice din diferite regiuni ale lumii.

Consola a fost lansată în 2020. Până la sfârșitul anului 2025, peste 92 de milioane de dispozitive au fost vândute.