Războiul juridic dintre Blake Lively și Justin Baldoni: actrița pierde cea mai mare parte din cele 8 milioane cerute

Un judecător federal din Manhattan a decis că actrița are dreptul la puțin peste 400.000 de dolari, relatează The Independent.

Judecătorul a redus drastic suma cerută

Decizia a fost pronunțată miercuri de judecătorul Lewis J. Liman, care a explicat că legislația din California invocată de Lively nu permite recuperarea tuturor costurilor generate de proces.

Actrița ceruse rambursarea unor cheltuieli de aproximativ 8 milioane de dolari după ce Baldoni și compania sa, Wayfarer Studios, au formulat o serie de pretenții împotriva ei, ca reacție la procesul deschis de Lively în decembrie 2024.

Instanța a stabilit însă că protecția juridică destinată victimelor hărțuirii sexuale și discriminării poate acoperi doar acea parte a cheltuielilor legate de apărarea împotriva acuzațiilor de defăimare, nu toate capetele de cerere formulate de Baldoni.

În consecință, Blake Lively va primi 363.245 de dolari reprezentând onorarii de avocați și alți 44.206 dolari pentru diverse costuri de procedură.

Conflictul a pornit de la filmările pentru „It Ends With Us”

Disputa dintre cei doi actori a izbucnit după realizarea filmului „It Ends With Us”, lansat în 2024 și inspirat din romanul de succes al scriitoarei Colleen Hoover.

Lively l-a acuzat pe Baldoni de hărțuire sexuală, represalii, încălcarea contractului, afectarea intenționată și din neglijență a stării sale emoționale, precum și de încălcarea vieții private.

Actrița a susținut, printre altele, că Baldoni ar fi făcut comentarii nepotrivite despre aspectul ei fizic, ar fi depășit limitele stabilite în timpul filmării unei scene intime și ar fi insistat pentru nuditate într-o scenă de naștere.

Baldoni a negat acuzațiile și a afirmat că toate acțiunile sale s-au încadrat în procesul creativ obișnuit al realizării unui film.

Cei doi au ajuns ulterior la o înțelegere

După procesul inițiat de Lively, Baldoni și Wayfarer Studios au lansat o contraofensivă juridică împotriva actriței și a soțului acesteia, Ryan Reynolds, acuzându-i, printre altele, de extorcare civilă, defăimare și interferență economică.

Contraacțiunea a fost respinsă în iunie 2025. Aproape un an mai târziu, instanța a respins și unele dintre acuzațiile de hărțuire formulate de Lively, apreciind că aceasta lucra la film în calitate de contractor independent, nu de angajat.

Cu aproximativ două săptămâni înaintea procesului programat, Lively și Baldoni au ajuns, în luna mai, la o înțelegere și au transmis că preocupările actriței „meritau să fie auzite”, subliniind totodată importanța unor medii de lucru lipsite de comportamente nepotrivite.