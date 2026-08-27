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Incendiu pe malul brațului Chilia, în apropiere de Plauru. Resturile de dronă găsite nu avea explizbil

Specialiștii EOD ai Ministerul Apărării Naționale au verificat, joi, zona de pe malul brațului Chilia, la aproximativ doi kilometri de Plauru, județul Tulcea, după ce miercuri a izbucnit un incendiu. Au fost găsite resturi de dronă, fără explozibil.
Incendiu pe malul brațului Chilia, în apropiere de Plauru. Resturile de dronă găsite nu avea explizbil
Sursa foto: Captură video Facebook/Regia Nationala a Padurilor - Romsilva
Alexandra-Valentina Dumitru
27 aug. 2026, 09:43, Social
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UPDATE: Resturi de dronă fără explozibil

Specialiștii EOD din cadrul MApN au făcut evaluarea preliminară a resturilor de dronă din zona localității Plauru, județul Tulcea.

Conform primelor date, fragmentele identificate nu conțin resturi de explozibil. 

Acestea au fost ridicate pentru a fi supuse expertizei de specialitate, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Incendiu în pădure

MApN a fost informat, miercuri după-amiază, despre izbucnirea unui incendiu de vegetație pe malul brațului Chilia, la aproximativ doi kilometri în amonte de localitatea Plauru.

Zona a fost securizată, iar incendiul a fost lichidat de structurile MApN, împreună cu autoritățile locale. Un echipaj al Poliției de Frontieră a asigurat perimetrul pe timpul nopții.

Joi dimineață, o echipă de specialiști EOD din cadrul Ministerului Apărării Naționale se deplasează în zonă pentru cercetarea la fața locului.

Ministerul Apărării Naționale anunță că va reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Romsilva a anunțat miercuri că incendiul a izbucnit în jurul orei 17:50, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea, afectând inițial aproximativ jumătate de hectar, în parcela 54A, în apropierea localității Plauru.

Potrivit Romsilva, cauza cea mai probabilă a incendiului, pe baza mărturiilor localnicilor, ar fi fost explozia unei drone.

Pentru localizarea și stingerea incendiului au intervenit silvicultori ai Romsilva, pompieri voluntari și localnici. Au fost mobilizate forțe și echipamente suplimentare, inclusiv motopompe și furtunuri, iar sprijinul pompierilor a fost solicitat prin 112.

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