Sebastian Stan putea deveni vampir înainte de a intra în universul Marvel. Rolul celebru pe care l-a refuzat

Actorul, cunoscut ulterior publicului mondial pentru rolul Bucky Barnes/Winter Soldier din producțiile Marvel, a povestit în podcastul „Happy Sad Confused” că producătorii de la „Jurnalele vampirilor” i-au propus să îl interpreteze pe Stefan Salvatore, relatează ENews.

La vremea respectivă, Sebastian Stan tocmai încheiase experiența serialului „Kings” și spune că era epuizat după ce proiectul nu avusese succesul sperat.

Perspectiva de a semna imediat pentru o altă producție de televiziune nu l-a atras. Actorul se temea că noul serial ar putea avea aceeași soartă și să nu supraviețuiască nici măcar până la al doilea sezon.

Exista și un alt motiv. După apariția sa în filmul „The Covenant”, Stan nu voia să rămână blocat profesional în zona producțiilor supranaturale.

Decizia s-a dovedit aproape ironic de prudentă: „Jurnalele vampirilo” avea să devină un succes internațional și să fie difuzat timp de opt sezoane, între 2009 și 2017.

„Nu eram pregătit pentru acel nivel de expunere”

Sebastian Stan, în vârstă de 44 de ani, susține însă că nu regretă oportunitatea ratată. Privind retrospectiv, actorul consideră că probabil nu era pregătit, la acea vârstă, pentru nivelul uriaș de notorietate pe care serialul l-a adus protagoniștilor săi.

El a explicat că trecea printr-o perioadă complicată din punct de vedere emoțional și mental și că atenția sa era îndreptată în prea multe direcții.

Stan se descrie drept o persoană care s-a maturizat mai târziu și consideră că momentul în care apare succesul poate fi decisiv într-o carieră.

Ar fi putut juca oricare dintre frații Salvatore

Surpriza este că Stefan nu a fost singurul personaj important din „Jurnalele vampirilor” pentru care numele lui Sebastian Stan a fost luat în calcul.

Lesli Gelles-Raymond, director de casting al serialului, dezvăluise anterior că una dintre variantele dorite de producători îi avea pe Steven Strait în rolul lui Stefan și pe Sebastian Stan în cel al fratelui acestuia, Damon Salvatore.

În cele din urmă, cele două personaje care au devenit emblematice pentru serial au fost interpretate de Paul Wesley și Ian Somerhalder.

Nici alegerea lui Wesley nu fusese evidentă. Creatorii serialului au recunoscut ulterior că inițial aveau îndoieli dacă actorul avea profilul necesar pentru a deveni protagonistul romantic al producției. Wesley a primit însă rolul și l-a interpretat pe Stefan Salvatore pe parcursul celor opt sezoane ale serialului.