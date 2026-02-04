Prima pagină » Life-Entertaiment » Serialul „Cape Fear”, cu Amy Adams și Javier Bardem, se lansează în iunie

Serialul „Cape Fear”, cu Amy Adams și Javier Bardem, se lansează în iunie

Apple TV+ a anunțat miercuri data de lansare a noului său serial psihologic „Cape Fear” („Promontoriul groazei”), în care joacă actrița Amy Adams, nominalizată de șase ori la Premiile Oscar, și actorul premiat cu Oscar - Javier Bardem. Serialul este programat să se lanseze pe 5 iunie.
Serialul „Cape Fear”, cu Amy Adams și Javier Bardem, se lansează în iunie
sursă foto: Apple TV+
Petre Apostol
04 feb. 2026, 03:12, Știrile zilei

Serialul „Cape Fear” este inspirat de romanul The Executioners, din 1957, de John D. MacDonald, și de remake-ul cinematografic din 1991, regizat de Martin Scorsese.

Primele două episoade vor fi disponibile în ziua de lansare, iar următoarele vor fi difuzate în fiecare zi de vineri, până pe 31 iulie.

„Cape Fear” urmărește povestea cuplului de avocați căsătoriți Anna și Tom Bowden, interpretați de Amy Adams și Patrick Wilson. Viața lor este amenințată de Max Cady, criminalul încarcerat pe care ei l-au trimis după gratii. Acesta este jucat de Javier Bardem.

Alături de cei trei actori principali, distribuția îi mai include pe CCH Pounder, Anna Baryshnikov, Jamie Hector, Lily Collias, Joe Anders și Malia Pyles.

Pilotul serialului este regizat de Morten Tyldum. Producători executivi sunt Martin Scorsese și Steven Spielberg, printre alții.

Serialul, produs de UCP și Amblin Television, este prezentat ca un thriller Hitchcockian, care explorează fascinația Americii pentru crimele din secolul XXI.

Recomandarea video

Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe”
G4Media
Prima țară din lume care interzice portierele cu mâner ascuns la mașini. Ce mărci sunt vizate
Gandul
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
Libertatea
Anunț important pentru pensionari! Se dau până la 550 de lei în plus la pensie în 2026. Află dacă ești eligibil!
CSID
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor