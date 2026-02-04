Serialul „Cape Fear”, cu Amy Adams și Javier Bardem, se lansează în iunie

Serialul „Cape Fear” este inspirat de romanul The Executioners, din 1957, de John D. MacDonald, și de remake-ul cinematografic din 1991, regizat de Martin Scorsese.

Primele două episoade vor fi disponibile în ziua de lansare, iar următoarele vor fi difuzate în fiecare zi de vineri, până pe 31 iulie.

„Cape Fear” urmărește povestea cuplului de avocați căsătoriți Anna și Tom Bowden, interpretați de Amy Adams și Patrick Wilson. Viața lor este amenințată de Max Cady, criminalul încarcerat pe care ei l-au trimis după gratii. Acesta este jucat de Javier Bardem.

Alături de cei trei actori principali, distribuția îi mai include pe CCH Pounder, Anna Baryshnikov, Jamie Hector, Lily Collias, Joe Anders și Malia Pyles.

Pilotul serialului este regizat de Morten Tyldum. Producători executivi sunt Martin Scorsese și Steven Spielberg, printre alții.

Serialul, produs de UCP și Amblin Television, este prezentat ca un thriller Hitchcockian, care explorează fascinația Americii pentru crimele din secolul XXI.