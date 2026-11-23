Filmul va fi produs pentru Focus Features și Universal Pictures și este programat să apară în 2028. Filmările sunt prevăzute să înceapă în iarna anului viitor, potrivit informațiilor publicate luni de publicația de specialitate Deadline.

Proiectul marchează o colaborare importantă între doi dintre cei mai apreciați cineaști americani. Pentru Spielberg, câștigător a trei premii Oscar, va fi prima incursiune în genul western, un proiect pe care regizorul a declarat în repetate rânduri că și-a dorit să îl realizeze.

Paul Thomas Anderson, recompensat la rândul său cu Oscar, va scrie scenariul, dar nu va regiza filmul, aceasta fiind prima dată când semnează un scenariu integral destinat unui alt regizor.

„Sunt foarte entuziasmat să lucrez împreună cu dragul meu prieten și coleg Paul Thomas Anderson la un anumit gen cinematografic, dar, dincolo de gen, mai ales la o poveste care a devenit destul de repede apropiată de sufletele amândurora și despre care am simțit că o putem realiza împreună”, a declarat Spielberg.

Cillian Murphy și Jessie Buckley, primele alegeri ale regizorului

Distribuția îi va reuni pe Jessie Buckley și Cillian Murphy, ambii laureați ai premiilor Oscar, alături de Mark Rylance, câștigător al unui Oscar pentru rol secundar în „Bridge of Spies”, regizat tot de Spielberg.

Regizorul a spus că Buckley și Murphy au fost primele sale opțiuni pentru personajele principale.

„Această poveste este despre oameni care au refuzat să se mulțumească cu o viață mai puțin decât meritau, dar poate mai mult decât puteau duce. Jessie și Cillian au fost primii actori la care m-am gândit pentru aceste personaje. În plus, cei doi nu au mai jucat niciodată împreună într-un film”, a explicat Spielberg.

Pentru Jessie Buckley, proiectul reprezintă și o nouă colaborare cu regizorul american, după ce acesta a produs filmul „Hamnet”, pentru care actrița a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în 2026. Paul Thomas Anderson are, la rândul său, o relație profesională anterioară cu Focus Features, compania care a distribuit filmul său „Phantom Thread”.

Povestea unei iubiri interzise în Vestul american al secolului al XIX-lea

Filmul este bazat pe romanul publicat în 2024 de scriitorul irlandez Kevin Barry și urmărește povestea a doi îndrăgostiți care devin fugari în Vestul american, la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Acțiunea cărții este plasată în octombrie 1891, în orașul minier Butte, din statul Montana, unde comunitatea muncitorilor imigranți irlandezi trăiește într-un mediu dominat de violență, alcool și sărăcie.

Tom Rourke, un tânăr poet și autor de balade, se îndrăgostește de Polly Gillespie, proaspăt căsătorită cu un proprietar de mină profund religios. Cei doi fug împreună spre vest, pe un cal furat, traversând regiunile sălbatice din Montana și Idaho. În urma lor pornește însă un grup de oameni înarmați, iar drumul către libertate devine o cursă periculoasă.

Romanul explorează iubirea, libertatea și dorința oamenilor de a-și depăși condiția, într-un decor specific westernurilor americane.

Spielberg a povestit că el și Anderson au început să discute despre posibilitatea unei colaborări încă din ianuarie și că au urmărit împreună zeci de westernuri clasice, proiectate pe peliculă de 35 mm, pentru a se pregăti pentru noul film.

Steven Spielberg și Paul Thomas Anderson se regăsesc și printre producătorii filmului.

Regizorul a precizat că selecția membrilor echipei tehnice este încă în desfășurare, iar proiectul nu are deocamdată un titlu oficial anunțat pentru ecranizare.

Noul western îi urmează peliculei SF „Disclosure Day”, cel mai recent proiect cinematografic al lui Spielberg.