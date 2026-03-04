Prima pagină » Life-Entertaiment » Trăim într-o simulare ca în Matrix? Un fizician spune că are dovezi

Trăim într-o simulare ca în Matrix? Un fizician spune că are dovezi

Melvin Vopson, fizician la Universitatea din Portsmouth, susține că are dovezi că trăim într-un univers simulat. Teoria sa se bazează pe comportamentul entropiei în sistemele informatice.
Andreea Tobias
04 mart. 2026, 17:35, Știrile zilei

Întrebarea dacă realitatea este o simulare nu este nouă. Filosofi și oameni de știință au dezbătut-o de decenii.

Filmul Matrix din 1999 a popularizat-o pentru marele public. Vopson merge mai departe decât predecesorii săi: el susține că are dovezi concrete, nu doar speculații filozofice, scrie Popular Mechanics.

Vopson pornește de la a doua lege a termodinamicii, care spune că entropia – dezordinea dintr-un sistem – poate doar să crească.

Aplicând același principiu sistemelor informatice, se aștepta ca entropia informației să crească similar. În schimb, aceasta rămâne constantă sau chiar scade. Această contradicție l-a determinat să formuleze a doua lege a infodinamicii.

Ce legătură are cu simularea

Vopson argumentează că un univers supercomplex, dacă ar fi o simulare, ar necesita optimizare și compresie a datelor pentru a reduce puterea de calcul necesară. Exact acest comportament îl observă în sistemele biologice, fizica atomică și cosmologie.

Mutațiile genetice, susține el, nu sunt aleatorii – ci apar astfel încât entropia informației să fie minimizată. A analizat în acest sens virusul SARS-CoV-2, iar rezultatele au fost publicate în revista AIP Advances.

Comunitatea științifică, rezervată

Afirmațiile lui Vopson sunt departe de a fi acceptate ca dovezi definitive.

Există la fel de multe studii care resping existența noastră digitală, pe cât sunt cele care o susțin. Teoria ar necesita verificări suplimentare riguroase pentru a fi luată în serios de comunitatea științifică în ansamblu. Întrebarea lui Platon rămâne, deocamdată, fără răspuns.

