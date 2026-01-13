Un globe-trotter care a vizitat jumătate de lume a dezvăluit în ce regiune nu s-ar întoarce

Gabriel Morris este realizator de filme de călătorie și de peste trei decenii a vizitat numeroase regiuni de pe planetă, potrivit Express. El a trecut prin 100 de țări de pe șase continente. Așa cum el descrie, a pus piciorul în „97 de state membre ale Națiunilor Unite, plus cele trei țări disputate Kosovo, Ciprul de Nord și Taiwan, care nu au statut de membru ONU”.

„Există o regiune în care nu m-aș mai întoarce niciodată după ce am vizitat 100 de țări”, a povestit Gabriel Morris. Prin postarea sa, intitulată sugestiv „Am fost în 100 de țări – Care loc este cel mai rău?”, creatorul de conținut video a dezvăluit că Golful Persic l-a dezamăgit complet.

„Am văzut o bună parte din lume și am fost în multe dintre aceste țări de nenumărate ori și am călătorit mult prin ele. Vă voi spune doar de la început, partea mea cea mai puțin preferată din lume este Golful Persic”, a relatat Morris pentru urmăritorii săi.

Un globe-trotter dezamăgit de Golful Piersic

Globe-trotter-ul are peste 600.000 de abonați pe contul de YouTube, iar vlogurile sale de călătorie au mare succes. Lor, Morris le-a povestit de ce a fost dezamăgit de Golful Piersic.

„Ei bine, nu am fost în Iran, iar Iranul arată absolut incredibil. Așadar, nu includ Iranul în asta. Nu știu dacă de-a lungul Golfului Persic există ceva deosebit de frumos de văzut”, a explicat Morris.

El a explorat mai multe locuri din Golful Persic și din împrejurimi. Călătoriile sale l-au dus în Arabia Saudită, în special în Riyadh și Jeddah, unde a închiriat un vehicul pentru a călători și în afara orașelor. De asemenea, a mers în Kuweit, Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite, dar nu a fost impresionat.

„Mai sunt locuri de văzut în afara orașelor, dar nu foarte multe. În mare parte este doar deșert. Practic, mă gândesc la principalele orașe din Golful Persic și apoi la orașele Arabiei Saudite, care nu sunt în Golful Persic, dar se învecinează cu acesta. Pur și simplu consider că aceste orașe sunt lipsite de orice este interesant pentru un călător. Le găsesc foarte plictisitoare și monotone. Străzile sunt practic goale, cu excepția oamenilor din mașini.”, a mai relatat canadianul.

Bile negre, bile albe

La bile negre el a mai trecut distanțele mari, străzile late greu de traversat și interdicția privind consumul de alcool. Concluzia sa este că orașele din regiune nu au „suflet” și sunt foarte monotone.

„Pur și simplu le găsesc cam fără suflet și deloc unice. M-ai putea lăsa în oricare dintre aceste orașe și să nu-mi spui care este și, dacă nu aș avea un reper, să zicem, la Burj Khalifa din Dubai, dacă m-aș afla într-un cartier tipic, nu aș putea zice unde mă aflu. Toate sunt construite exact la fel și sunt super plictisitoare. Acum, nu sunt neapărat locuri rele pentru a trăi sau pentru a forma o familie. Sunt sigure, sunt curate și sunt fără probleme. Nu există agitație, escrocherii sau nimic de care să-ți faci griji”, a precizat Gabriel Morris.