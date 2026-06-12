Un pictor celebru a murit. Unul dintre tablourile sale a fost cumpărat cu 90 de milioane de dolari

Pictorul britanic David Hockney a murit la vârsta de 88 de ani. Potrivit Al Jazeera, anunțul a fost făcut vineri de reprezentanta sa, Erica Bolton. Ea a spus că Hockney „a murit în pace, acasă” la Londra, cu o zi înainte. Femeia nu a dezvăluit cauza decesului.

Erica Bolton l-a descris pe pictor drept una dintre cele mai influente și definitorii figuri ale artei contemporane, ale cărui picturi au surprins lumea în culori strălucitoare.

Un pictor cu o carieră întinsă pe decenii

David Hockney a fost unul dintre principalii artiști implicați în mișcarea Pop Art din anii 1960. Pictorul s-a născut în 1937 în West Yorkshire, nordul Angliei. Ulterior, el s-a format la Școala de Artă Bradford și la Royal College din Londra.

În 2018, tabloul său „Portretul unui artist” (Piscină cu două figuri), s-a vândut cu suma de 90,3 milioane de dolari la New York. Atunci suma a reprezentat un record de licitație pentru un artist în viață. Un an mai târziu,recordul a fost bătut.