Vin Diesel, în lacrimi la proiecția aniversară a filmului „The Fast and the Furious” de la Cannes

Vin Diesel s-a emoționat până la lacrimi joi la proiecția specială a filmului „The Fast and the Furious” organizată în cadrul Festivalul de Film de la Cannes, unde pelicula care a lansat una dintre cele mai profitabile francize din istoria Hollywoodului a fost celebrată la 25 de ani de la apariție.
sursă foto: Doug Peters/PA Wire/dpa
Petre Apostol
14 mai 2026, 13:06, Știrile zilei
După finalul proiecției, actorul a vorbit despre relația cu regretatul Paul Walker, colegul său din seria „Fast & Furious”, decedat în 2013.

„Sper ca în viață să aveți un frate ca Paul”, a spus Vin Diesel, potrivit Variety, după un moment în care a încercat să își stăpânească emoțiile în fața publicului din sala Grand Lumiere, care i-a oferit o ovație de aproximativ patru minute.

„Îmi este atât de greu să mă uit la acest film, pentru că sunt atât de multe momente pe care acum le văd diferit. Scena pe care voi o vedeți, eu o văd ca momentul în care Pablo mi-a spus că are o fiică de un an”, a adăugat actorul, folosind porecla lui Walker.

Fiica regretatului actor Paul Walker, prezentă pe covorul roșu

Alături de Diesel s-au aflat Jordana Brewster, Michelle Rodriguez și Meadow Walker, în vârstă de 27 de ani, care a participat la eveniment în memoria tatălui său.

Actorul a povestit că Meadow Walker i-a spus mai devreme în aceeași zi: „Am 27 de ani și mă uit la filmul pe care tatăl meu l-a făcut la 27 de ani. Mi s-a părut ceva profund”.

„Știu că el ar fi fost foarte mândru de tine”, i-a spus Diesel înainte de a o îmbrățișa.

Înaintea începerii proiecției, actorul a vorbit și despre legătura sa cu Cannes, amintind că a ajuns pentru prima dată la festival în urmă cu 31 de ani, pentru scurtmetrajul „Multi-Facial”.

„Thierry mi-a spus astăzi la prânz ceva ce nu voi uita niciodată. Mi-a spus: «Vin, ai venit aici acum 31 de ani ca regizor, scenarist și actor al unui scurtmetraj. Aveai un sac de rufe pe post de valiză. Nimeni nu te cunoștea». Apoi mi-a spus: «Motivul pentru care este atât de special că te-ai întors acum este că, în mintea mea, tu te-ai născut la Cannes»”, a relatat Diesel, referindu-se la directorul festivalului, Thierry Frémaux.

Actorul a mulțumit și fanilor francizei pentru succesul seriei și a confirmat că ultimul film, „Fast Forever”, va fi lansat în 2028.

„Singurul motiv pentru care facem finalul ‘Fast’ pentru 2028 sunteți voi, cei care ne-ați oferit dragostea și loialitatea voastră”, a declarat el.

Lansat în 2001 de Universal Pictures, „The Fast and the Furious” a generat o franciză care include 11 filme și încasări de peste 7 miliarde de dolari la nivel mondial.

