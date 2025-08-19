Accident deosebit de rar în Munții Pirinei. Turiști loviți de trăsnet, ajunși la spital

Doi drumeți spanioli au fost grav răniți, luni, după ce au fost loviți de trăsnet în Munții Pirinei și transportați la spital cu elicopterul, scrie Le Figaro.
Salvatorii au fost alertați de o păstoriță, înainte de a se deplasa la locul accidentului cu elicopterul.
Cei doi drumeți, un bărbat și o femeie în vârstă de 60 de ani, au fost internați în stare gravă.
Cei doi turiști se aflau pe teritoriul comunei Aragnouet, într-un „fund de vale deschis, cu versanți destul de abrupți pe margini, deci nu chiar un teren favorabil” pentru astfel de accidente, a precizat Jandarmeria Montană din Pirinei.
„Recomandarea este clară: să nu stai pe punctele înalte și să nu te afli lângă un copac izolat. Ei aveau bețe de drumeție, nu purtau obiecte metalice și nu au comis imprudențe evidente. Este un accident rar. Când se întâmplă, oamenii fie mor pe loc, fie scapă cu răni minore”, a adăugat Jandarmeria.
Cheia este planificarea, spun salvamontiștii.
Cel mai important lucru este să te asiguri că știi prognoza meteo pentru perioada în care urmează să fii plecat.