Accident deosebit de rar în Munții Pirinei. Turiști loviți de trăsnet, ajunși la spital

Doi drumeți spanioli au fost grav răniți, luni, după ce au fost loviți de trăsnet în Munții Pirinei și transportați la spital cu elicopterul, scrie Le Figaro.

Salvatorii au fost alertați de o păstoriță, înainte de a se deplasa la locul accidentului cu elicopterul.

Cei doi drumeți, un bărbat și o femeie în vârstă de 60 de ani, au fost internați în stare gravă.

Cei doi turiști se aflau pe teritoriul comunei Aragnouet, într-un „fund de vale deschis, cu versanți destul de abrupți pe margini, deci nu chiar un teren favorabil” pentru astfel de accidente, a precizat Jandarmeria Montană din Pirinei.

„Recomandarea este clară: să nu stai pe punctele înalte și să nu te afli lângă un copac izolat. Ei aveau bețe de drumeție, nu purtau obiecte metalice și nu au comis imprudențe evidente. Este un accident rar. Când se întâmplă, oamenii fie mor pe loc, fie scapă cu răni minore”, a adăugat Jandarmeria.

9 recomandări ale salvamontiștilor pentru turiștii plecați în drumeții la munte

Urmărește prognoza meteo înainte de a pleca pe traseu și, bineînțeles, evită zonele expuse Dacă ești în zonele expuse (creste, vârfuri, gol alpin, marginea pădurii) și observi că se adună nori negri, pleacă imediat de acolo Nu te adăposti sub un copac singuratic Evită zonele cu apă (lacuri, cascade, pârâuri) și suprafețele umede Depărtează-te de obiectele metalice (bețe de trekking, piolet, rucsac cu cadru metalic). Pune-le la cel puțin 30 de metri de tine Stai ghemuit la pământ, cu picioarele lipite și călcâiele apropiate, dacă furtuna te prinde în câmp deschis – în felul ăsta, reduci suprafața de contact de solul și riscul ca electricitatea să-ți treacă prin corp Nu te întinde pe sol! Curentul se propagă la suprafață, iar dacă ești întins, riști ca o mare parte din corp să-ți fie afectată Dacă sunteți mai multe persoane, păstrați distanța între voi (5 – 10 metri) Cele mai sigure adăposturi sunt cabanele sau clădirile cu paratrăsnet

Cheia este planificarea, spun salvamontiștii.

Cel mai important lucru este să te asiguri că știi prognoza meteo pentru perioada în care urmează să fii plecat.