Salvamont în acţiune: 17 apeluri de urgenţă în 24 de ore şi 16 vieţi salvate

Dispeceratul Naţional Salvamont România a raportat că în ultimele 24 de ore au fost primite 17 apeluri pentru intervenţii de urgenţă în zona montană. Cele mai multe solicitări au vizat Salvamont Braşov (3 apeluri) şi Judeţul Bihor (3 apeluri), iar restul au fost înregistrate în Sibiu, Argeş, Caraş-Severin, Gorj, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ, Săcele, Vâlcea şi Olăneşti, precum şi Zărneşti.

În urma acestor intervenţii, 16 persoane au fost salvate, dintre care 4 au necesitat transport la spital cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont.

De asemenea, Dispeceratul a primit 34 de apeluri pentru informaţii şi sfaturi privind traseele turistice din munţi.

Salvamont România reaminteşte turiştilor să fie prudenţi şi responsabili în activităţile montane şi îi invită să participe la campania de prevenire a accidentelor în munţi.