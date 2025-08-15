Prima pagină » Social » Salvamont în acţiune: 17 apeluri de urgenţă în 24 de ore şi 16 vieţi salvate

Dispeceratul Naţional Salvamont a gestionat, în ultimele 24 de ore, 17 intervenţii de urgenţă în zonele montane, salvând 16 persoane, dintre care patru au fost transportate la spital. Totodată, au fost primite 34 de apeluri pentru sfaturi şi informaţii despre trasee turistice.
Gabriel Pecheanu
15 aug. 2025, 09:04, Social

Dispeceratul Naţional Salvamont România a raportat că în ultimele 24 de ore au fost primite 17 apeluri pentru intervenţii de urgenţă în zona montană. Cele mai multe solicitări au vizat Salvamont Braşov (3 apeluri) şi Judeţul Bihor (3 apeluri), iar restul au fost înregistrate în Sibiu, Argeş, Caraş-Severin, Gorj, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ, Săcele, Vâlcea şi Olăneşti, precum şi Zărneşti.

În urma acestor intervenţii, 16 persoane au fost salvate, dintre care 4 au necesitat transport la spital cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont.

De asemenea, Dispeceratul a primit 34 de apeluri pentru informaţii şi sfaturi privind traseele turistice din munţi.

Salvamont România reaminteşte turiştilor să fie prudenţi şi responsabili în activităţile montane şi îi invită să participe la campania de prevenire a accidentelor în munţi.