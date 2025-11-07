Prima pagină » Life-Inedit » Actrița Pauline Collins, nominalizată la Oscar, a murit la vârsta de 85 de ani

Actrița Pauline Collins, din serialul „Shirley Valentine”, a murit la vârsta de 85 de ani, a anunțat familia ei.Ea a murit liniștită, înconjurată de familia sa, în azilul de bătrâni din Highgate, nordul Londrei, după ce suferă de boala Parkinson de mai mulți ani, au precizat reprezentanții familiei.
Actrița Pauline Collins, nominalizată la Oscar, a murit la vârsta de 85 de ani
07 nov. 2025

Collins a jucat în primul sezon al sitcom-ului BBC „The Liver Birds”, dar nu a devenit un nume cunoscut până când nu a obținut un rol stabil în „Upstairs, Downstairs” în 1971, potrivit The Guardian.

S-a căsătorit cu colegul ei, actorul John Alderton, în 1969. Rolul din filmul din 1989 „Shirley Valentine” i-a adus o nominalizare la Oscar și un premiu BAFTA pentru cea mai bună actriță.

Familia ei a declarat joi: „Pauline a însemnat atât de multe lucruri pentru atât de mulți oameni, jucând o varietate de roluri în viața ei. O prezență strălucitoare, plină de umor și spirituală pe scenă și pe ecran. În cariera sa ilustră, a jucat roluri precum politicieni, mame și regine.”

Collins a jucat rolul lui Shirley Valentine în versiunea scenică din West End-ul londonez și pe Broadway-ul newyorkez, înainte de a apărea în adaptarea cinematografică alături de Tom Conti.

Printre filmele lui Collins se numără City of Joy alături de Patrick Swayze, Paradise Road și Mrs Caldicot’s Cabbage War, în care a apărut alături de soțul ei.