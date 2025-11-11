Actrița Sally Kirkland, nominalizată la Oscar pentru „Anna”, a murit la 84 de ani

Actrița americană Sally Kirkland a murit la 84 de ani, la câteva zile după ce fusese internată într-un centru din Palm Springs, California, potrivit publicației Deadline. Reprezentantul ei, Michael Greene, a confirmat pentru TMZ că artista a decedat în noaptea de luni spre marți, la ora 1:50.

În ultimul an, Kirkland a fost diagnosticată cu demență și s-a confruntat cu multiple probleme medicale, inclusiv fracturi la gât, încheietura mâinii și șold, precum și două infecții grave. O campanie GoFundMe fusese lansată pentru a o ajuta să acopere costurile tratamentelor, după ce sindicatul SAG-AFTRA a retras, în 2021, asigurarea suplimentară pentru membrii de peste 65 de ani.

Sally Kirkland a devenit celebră pentru rolul principal din filmul Anna (1987), în care a interpretat o actriță cehoslovacă emigrată la New York. Interpretarea i-a adus o nominalizare la Oscar pentru Cea mai bună actriță și un Glob de Aur. Cariera ei a inclus peste 250 de filme și seriale, printre care Charlie’s Angels, JFK, Bruce Almighty, Days of Our Lives și Valley of the Dolls.