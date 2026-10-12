Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină

Proiectul, denumit Maison Flambeau, a fost realizat de compania americană Backcountry Containers și demonstrează cum structurile metalice destinate transportului de mărfuri pot fi adaptate pentru locuire. Potrivit publicației New Atlas, construcția folosește două containere cu lungimea de 12,2 metri și unul mai mic, de 6,1 metri. Toate au o lățime de aproximativ 2,4 metri.

Două dintre containere au fost unite lateral, pentru a crea încăperi mai generoase, iar al treilea a fost amplasat deasupra, la unul dintre capetele construcției. Structurile au fost modificate pentru instalarea ferestrelor, ușilor și a tuturor dotărilor necesare unei locuințe. Exteriorul a fost vopsit integral în albastru.

Cum au fost amenajate cele trei containere navale

Deși suprafața interioară este de aproximativ 74 de metri pătrați, casa include spațiile și dotările întâlnite într-o locuință convențională. Intrarea principală conduce direct în living, amenajat cu o canapea extensibilă, două fotolii și un televizor montat pe perete. Camera dispune și de aer condiționat, precum și de un ventilator de tavan.

Bucătăria este mai spațioasă și include numeroase dulapuri, o masă pentru servirea mesei și electrocasnice moderne. Printre acestea se numără o plită cu inducție, un frigider cu congelator, un cuptor cu microunde și o mașină de spălat vase.

Locuința are două dormitoare. Cel principal este dotat cu un pat matrimonial, în timp ce al doilea include un pat matrimonial și un pat suplimentar suspendat. Cele două băi au amenajări diferite. Baia principală dispune de un duș generos, închis cu panouri de sticlă, dar și de o mașină de spălat și un uscător de rufe suprapuse. A doua baie este echipată cu toaletă, bideu și chiuvetă.

Terasă pe acoperiș și o zonă de relaxare cu saună și piscină

Una dintre cele mai spectaculoase caracteristici ale casei este amenajarea spațiului exterior. O scară amplasată în bucătărie conduce către nivelul superior, unde a fost organizată o zonă care poate fi folosită ca birou sau spațiu de relaxare.

De aici se poate ajunge direct pe terasa de pe acoperiș, dotată cu mobilier de exterior și grătar. O altă scară permite accesul la terasă direct de la nivelul solului. Proprietatea dispune și de mai multe zone exterioare destinate relaxării și servirii mesei. Un element neobișnuit este ansamblul format din saună și o piscină de mici dimensiuni, realizat tot dintr-un container maritim, separat de cele trei folosite pentru casă.

Sauna este încălzită electric și poate găzdui până la patru adulți. Piscina destinată răcoririi are o capacitate de până la șase persoane. Compania care a realizat proiectul comercializează acest ansamblu și separat, pentru proprietarii care doresc să își amenajeze o zonă de relaxare în curte.

Cât costă o astfel de casă construită din containere navale

Prețul construcției Maison Flambeau nu a fost dezvăluit, astfel că nu se poate stabili dacă realizarea sa a fost mai ieftină decât ridicarea unei locuințe tradiționale cu o suprafață similară. Transformarea containerelor a presupus intervenții importante asupra structurilor metalice, inclusiv realizarea deschiderilor pentru ferestre și uși, conectarea spațiilor și amenajarea completă a interiorului.

Casa se află în orașul Ladysmith, din statul Wisconsin, și este disponibilă pentru închiriere prin Airbnb. Proprietatea este prezentată sub numele Maison Flambeau, iar vizitatorii pot experimenta astfel o locuință realizată din containere maritime, cu dotări care includ o terasă pe acoperiș, saună și piscină.