Anna Possi, care sărbătorește 101 ani duminică, este o figură emblematică în orașul pitoresc Nebbiuno, din provincia Novara, scrie cotidianul La Stampa. Cariera sa a debutat la 18 ani, când a lucrat alături de unchii săi în cele două hoteluri de care aceștia erau proprietari în Novara. După o perioadă scurtă petrecută într-o trattorie din Genova, Anna s-a stabilit în Nebbiuno, unde, începând din 1958, servește cafea la Bar Centrale, situat chiar în piața primăriei.

Anna, „barista eternă” a Italiei: La 101 ani servește cafea și bună dispoziție pe malul Lacului Maggiore

Cu ochii săi albaștri, un zâmbet permanent pe buze și o energie ieșită din comun, ea a crescut să devină inima comunității. O placă instalată lângă intrarea în local o confirmă în mod oficial drept „cea mai longevivă baristă din Italia”.

Recunoaștere la nivel global și mii de oaspeți din toate colțurile

De-a lungul timpului, Anna a adunat în numeroase caiete sute de semnături și mesaje lăsate de clienți. „Pe 2 noiembrie, am avut vizită niște turiști din Shanghai”, spune ea cu mândrie, indicând spre câteva note scrise în chineză. „Vin oameni din Germania, Elveția, Marea Britanie și chiar din Peru. Toți se opresc aici pentru o cafea și o poză.”

Oaspeții nu vin doar pentru gustul de neuitat al cafelei, ci și pentru atmosfera primitoare pe care Anna o asigură. Mulți spun că părăsesc localul cu un sentiment de împlinire, siguri că tocmai au cunoscut pe cineva cu adevărat remarcabil.

Onoruri, simț al umorului și gânduri pentru viitor

Anna a fost distinsă cu titlul de Commendatore al Republicii Italiene, iar la cea de-a 100-a aniversare a fost vizitată de președintele regiunii Piemont, Alberto Cirio. Cu toate acestea, ea își păstrează umilința și spiritul plin de viață.

„Niciun om de știință nu m-a întrebat vreodată de ce am trăit atâta timp. Poate că ar fi trebuit. Oricum, următoarea petrecere o să o fac la 105 ani – m-am săturat să o ard anual”, glumește ea.

Iar planurile sale nu se limitează la prezent: „Mi-am petrecut toată viața printre espressoare, așa că, pentru o schimbare, doresc ca cenușa mea să se odihnească într-un ceainic.”

Secretul longevității – activitate, muncă și bucurie

Când a fost întrebată care este rețeta ei pentru o viață atât de lungă și plină, Anna răspunde simplu: „Îmi place să am întotdeauna ce de făcut și să nu stau pe loc. Și, bineînțeles, îmi place să vorbesc cu lumea.”

Pentru ea, barul nu este doar un loc de muncă, ci un punct de întâlnire, un spațiu unde oferă „cafea și bună dispoziție”. Poate că acesta este adevăratul secret al vieții sale îndelungate.